Die baskische Grossstadt Bilbao war eine Woche lang der Mittelpunkt der Triathlon- Multisport-Europameisterschaft. Gestartet wurde dabei in den Kategorien Duathlon, Aquathlon, Triathlon, Crosstriathlon und Aquabike. In der letzten Kate­gorie – sie besteht aus 1,9 km Schwimmen und 80km Radfahren – ging Alexander Schawalder über die Mitteldistanz an den Start und gewann in seiner Altersklasse souverän Gold.