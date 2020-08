Traditioneller Altstätter Augstamarkt dieses Jahr auf der Allmend – Shuttle-Betrieb von und ins Städtli Der traditionelle Augstamarkt findet in diesem Jahr auf der Allmend statt. Es gibt einen kostenlosen Sthuttle-Betrieb.

Für den Augstamarkt am kommenden Montag verkehrt im Viertelstundentakt ein kostenloser RTB-Shuttle vom Städtli auf die Allmend und wieder zurück. Die Verantwortlichen freuen sich auf die Zusammenarbeit (v.l.): Roman Ricklin, Chauffeur, Peter Hutter, Marktchef, Hiltrud Frei, Präsidentin Marktverband, Sektion Ostschweiz, und Hans Koller, Leiter Markt RTB Rheintal Bus. Bild: pd

(pd) Wegen der Coronakrise kann aufgrund der engen Platzverhältnisse der traditionelle Augstamarkt dieses Jahr nicht in der Altstadt von Altstätten stattfinden. Die Marktfahrer organisieren den beliebten Markt mit über 110 Marktständen am kommenden Mon­tag, 17. August, in Eigenregie.

Mit einem Schutzkonzept wird der Markt auf der Allmend am Stadtrand durchgeführt. In Zusammenarbeit mit RTB Rheintal Bus wird für die Besucherinnen und Besucher aus dem Städtli ein kostenloser Shuttle- Betrieb eingerichtet.

Im Shuttlebus gilt Schutzmaskenpflicht

Die Verantwortlichen von RTB Rheintal Bus haben dem Marktverband ein faires Angebot un­terbreitet, um das Städtli erschliessen zu können. Der Bus verkehrt ab 9.22 Uhr bis zum Marktende mit der letzten Fahrt um 18.15 Uhr zwischen der Allmend und den Haltestellen Rathaus und Stadt.

Um ein Gedränge im Shuttle-Betrieb zu vermeiden, verkehrt der Bus in einem 15-Minuten-Takt. Wie in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, gilt auch im Bus die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske. RTB Rheintal Bus freut sich, einen Beitrag zu leisten, um den gebeutelten Marktfahrern in dieser schwierigen Situation zu helfen. Die Vorbereitungen für die Durchführung des Augstamarkts auf der Allmend laufen auf Hochtouren.

Der Marktverband, Sektion Ostschweiz, hat ein Schutzkonzept ausgearbeitet und steckt momentan im Feinschliff der Organisation. «Die Durchführung unter den neuen Bedingungen kommt sowohl im Umfeld von uns Marktfahrern als auch bei treuen Besucherinnen und Besuchern sehr gut an», sagt Hiltrud Frei, Präsidentin des Marktverbands Ostschweiz, «wir sind gerüstet, um allen Beteiligten ein schönes Erlebnis bieten zu können.»