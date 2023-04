Totalschaden Betrunken in Hauseck geprallt: 33-Jähriger muss nach Unfall in Wolfhalden seinen Führerausweis abgeben Am Mittwochabend ist ob Thal ein 33-jähriger Autofahrer verunfallt. Er war alkoholisiert.

Die Fahrt die Tobelmülistrasse hinauf endete an diesem Hauseck. Das Auto ist Schrott und der Fahrer seinen Ausweis los. Bild: kapoAR

Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Medienmitteilung schreibt, war der 33-Jährige gegen 23.15 Uhr in Thal auf der Tobelmülistrasse unterwegs. Beim Engpass Tobelmühle, bereits auf Gemeindegebiet von Wolfhalden, fuhr er mit dem Auto in die Hausecke der Liegenschaft Tobelmühle 354.

Der Lenker, der alleine unterwegs gewesen war, überstand den Unfall unverletzt. Die für die Unfallaufnahme ausgerückten Polizisten stellten bei ihm aber Alkoholsymptome fest, worauf sie ihn einer Atemalkoholprobe unterzogen: Der Führerausweis wurde dem Mann auf der Stelle entzogen.

Den Sachschaden, der bei dem Unfall am Gebäude entstand, beziffert die Polizei mit rund zehntausend Franken. Das Auto erlitt Totalschaden. (kapo/red.)