Schwimmklub Widnau Top-10-Plätze und viele Bestzeiten 12 Schwimmerinnen und Schwimmer des Schwimmklubs Widnau starteten an der Regionalmeisterschaft.

Die Widnauer Schwimmerinnen und Schwimmer waren in Chur erfolgreich. Bild: pd

(pd) Nach langer Pause konnten die Widnauerinnen und Widnauer in Chur wieder mal an einem Wettkampf teilnehmen. An den regionalen Nachwuchsmeisterschaften dürfen Mädchen bis 18 und Buben bis 19 Jahre starten. Ein Dutzend Elite- und Nachwuchsschwimmerinnen und -schwimmer des SKW nahmen teil.

Sie stellten fest: Die Trainings und der Kampfgeist haben sich ausgezahlt – mit einer durchschnittlichen Leistungssteigerung von 18 Prozent haben die Rheintalerinnen und Rheintaler die zweithöchste Verbes­serung aller 13 gestarteten Vereine erzielt.

Steigerung in allen Disziplinen um Sekunden

Aus dem Nachwuchsteam standen Leonie Billeter (Jahrgang 2009), Josephine Borer (2009), Emma Grabher (2008), Elina Hautle (2011), Jasmin Weiss (2010) und Florina Wohlgensinger (2010) am Start. Für einige von ihnen war es der erste grössere Wettkampf, an dem sie teilnahmen. Sie stellten neue Richtzeiten auf und verbesserten in jedem Rennen die schon vorhandenen Bestzeiten um mehrere Sekunden. Leonie Billeter konnte sich zudem im grossen Feld der Zwölfj ährigen und jünger über 100m Rücken weit vorne klassieren – sie belegte den neunten Platz.

Aus dem Eliteteam des SK Widnau schwammen Enya Buschor (Jahrgang 2008), Andri Halter (2008), Leonie Halter (2006), Laura Kobler (2005), Felix Weiss (2006) und Ladina Wohlgensinger (2008) gegen ihre alten Bestzeiten. Auch sie dürfen mit ihren Leistungen zufrieden sein. Mit 26 neuen Bestleistungen in 29 Rennen waren sie schnell unterwegs. Laura Kob­ler und Andri Halter verpassten das Podest einige Male nur knapp. Ladina Wohlgensinger, Leonie Halter und Felix Weiss brillierten vor allem über die längere Distanz von 400m, und Enya Buschor zeigte in ih­-rer Paradedisziplin 100m Del­-fin ein starkes Rennen, wo sie erstmals unter 1:30 Minuten blieb.

Natürlich durften auch die Staffelrennen nicht fehlen. Sowohl in Mixed-Teams als auch in Frauenteams versuchten jeweils vier Schwimmerinnen und Schwimmer des SKW, die gegnerischen Vereine hinter sich zu lassen. Mit Bravour – alle Staffeln klassierten sich in den ersten Zehn.

Nun bereiten sich die Widnauer Schwimmerinnen und Schwimmer auf die weitere Wettkampfsaison vor, die schon bald nach draussen auf die 50- m-Bahn verlegt wird.