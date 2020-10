Tödlicher Verkehrsunfall in Oberriet: 92-Jährige stirbt nach Kollision zwischen Auto und E-Bike In Oberriet ist es am Samstagmittag einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Bike gekommen. Eine 92-Jährige wurde schwer verletzt und verstarb auf dem Weg ins Spital.

Die Autofahrerin erwischte die 92-Jährige frontal. Kapo SG

(kapo/lw) Eine 92-jährige ortsansässige Frau fuhr am Samstagmittag mit ihrem E-Bike auf einem Feldweg von Oberriet in Richtung Kobelwis. Sie wollte die Eichbergstrasse überqueren und mutmasslich in die Schörgisknorrenstrasse einfahren.

Dabei übersah sie das Auto einer 56-jährigen Frau. Diese fuhr von Oberriet her in Richtung Eichberg. Das Auto erfasste die 92-Jährige frontal. Sie prallte an die Windschutzscheibe und fiel schwer verletzt auf die Strasse.

Durch die aufgebotene Rettung und den Notarzt wurde die Verletzte erstversorgt. In kritischem Zustand wurde sie anschliessend von der Rega abgeholt. Die 92-jährige Schweizerin verstarb auf dem Weg ins Spital.