Thurgau Blumenkohl blockiert Bahngleis – Strecke zwischen Weinfelden und Wil mehrere Stunden gesperrt Am Samstagnachmittag musste die Bahnstrecke zwischen Weinfelden und Wil SG einige Stunden gesperrt werden. Grund war ein in Schieflage geratener Traktoranhänger, dessen Blumenkohlladung auf den Gleisen gelandet war.

Im thurgauischen Weinfelden geriet kurz nach 12 Uhr am Samstagmittag in der Nähe der Bahngleise ein Traktoranhänger in Schieflage. Im Anhänger war Blumenkohl geladen, wovon ein Teil auf den Gleisen landete. Die Zugverbindung zwischen Weinfelden und Wil SG musste deshalb drei Stunden lang gesperrt werden.

Während den Bergungsarbeiten wurden aus Sicherheitsgründen die Fahrleitungen stromlos gemacht. Umliegende Erntehelfer und Landwirte sowie Angehörige der SBB entfernten das Kohlgemüse von den Gleisen, gegen 15:15 Uhr konnten die Züge wieder rollen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Bahnanlage nicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. (BRK News/elo)