Thomas Ammann übernimmt HEV-Geschäftsstelle von Altstätten/Rüthi Erstmals fassten die Oberrheintaler Hauseigentümer von Altstätten/Rüthi ihre Beschlüsse schriftlich statt an der Hauptversammlung.

Die neuen Vorstandsmitglieder des HEV Oberrheintal (von links): Daniel Mosch, Thomas Ammann und Alex Arnold. Bild: pd

(pd) Die Mitglieder des Hauseigentümerverbands Oberrheintal haben mit Thomas Ammann, Alex Arnold und Daniel Mosch drei neue Vorstandsmitglieder gewählt. Sie ersetzen die bisherigen Amtsinhaber Andreas Eggenberger, Norbert Lüchinger und Roger Stieger.

Der Hauseigentümerverband setzt sich politisch für die Anliegen der Haus-, Wohn- und Grundeigentümer ein. Aktuell gehören im Oberrheintal 1793 Mitglieder dem Verband an, 50 mehr als im Vorjahr. Daniel Fischlin, Präsident des HEV Oberrheintal, freut sich: «Die grosse Mitgliederzahl zeigt, dass unsere Arbeit und unser Einsatz bei den Haus- und Grundeigentümern nach wie vor gefragt ist.» Dementsprechend wichtig sei es, dass der Verband von einem schlagkräftigen Vorstand geführt werde.

Drei Rücktritte aus dem Vorstand

In den vergangenen Jahren haben sich Andreas Eggenberger (Rebstein), Norbert Lüchinger (Montlingen) und Roger Stieger (Altstätten) intensiv für die Anliegen der Hauseigentümer eingesetzt und mit ihrem Wirken zur guten Entwicklung des Verbands beigetragen. Sie haben sich nun entschieden, kürzerzutreten und reichten auf die diesjährige Hauptversammlung hin ihren Rücktritt ein. Wegen des Versammlungsverbots aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten die drei scheidenden Vorstandsmitglieder nicht im gewohnten Rahmen gewürdigt werden. Erstmals in der 101-jährigen Geschichte des Verbandes konnte die Hauptversammlung denn auch nicht wie geplant physisch durchgeführt werden. Die Beschlüsse wurden stattdessen in einer schriftlichen Abstimmung gefasst. Rund ein Viertel der Mitglieder beteiligte sich daran. Allen Anträgen wurde grossmehrheitlich zugestimmt.

Engagierte Mitglieder für den Vorstand gefunden

Die drei vorgeschlagenen neuen Vorstandsmitglieder wurden mit grossem Mehr in ihr Amt gewählt. Damit gehören nun auch Thomas Ammann (Rüthi), Alex Arnold (Eichberg) und Daniel Mosch (Rebstein) dem Vorstand des HEV Oberrheintal an. Verbandspräsident Daniel Fischlin freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihnen: «Ich bin überzeugt, dass sie ihre Aufgabe mit Bravour erfüllen werden.» Die verbleibenden bisherigen Vorstandsmitglieder und der Präsident wurden im Amt bestätigt.

Geschäftsstelle neu in Rüthi

Mit dem Wechsel im Vorstand hat auch der Sitz der Geschäftsstelle gewechselt. Neu wird diese von Thomas Ammann, Ammann Beratreu GmbH in Rüthi, geführt. Er freut sich über die neue Aufgabe und hofft, dass die Hauptversammlung nächstes Jahr wieder an der Rhema stattfinden wird. Schliesslich freut sich ein grosser Teil der Mitglieder jedes Jahr auf den geselligen Teil nach der informativen Versammlung.

Im Hauseigentümerverband Oberrheintal sind nicht nur Besitzer von Haus-, Wohn- und Grundeigentum willkommen, sondern auch Mieterinnen und Mieter. Dank der Verbandszeitschrift, diversen Vergünstigungen und dem persönlichen Austausch rund um Haus- und Wohneigentum lohnt sich eine Mitgliedschaft für alle.