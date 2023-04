Thal Zweite Etappe der Sanierung: Töberstrasse wird erneut gesperrt Die erste Etappe der Werkleitungs- und Strassensanierung der Töberstrasse ist mittlerweile abgeschlossen. Nun soll die zweite Etappe zwischen Marienburg und Töberbrücke saniert werden.

Die erste Etappe der Sanierung ist beendet. Nun wird die Strasse zwischen Marienburg und Töberbrücke saniert. Symbolbild: Rudolf Hirtl

Diese Sanierungsarbeiten erfordern erneut eine Sperrung der Strasse. Um die angrenzenden Quartiere vor übermässigem Ausweichverkehr zu schützen wird eine grossräumige Umleitung auf dem Kantonsstrassennetz in Rheineck und Thal eingerichtet. Der Plan ist unter www.rheineck.ch unter den News zu finden. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich vom 3. April bis 30. November, wie die Stadtkanzlei mitteilt.

An der Kreuzung Rorschacherstrasse/Lindenstrasse sowie an der Kreuzung Rorschacherstrasse/Buhofstrasse werden Tafeln mit dem Text «Kein Durchgangsverkehr nach Thal» aufgetellt. An der Kreuzung Rheineckerstrasse/Töberstrasse wird ein Schild mit dem Text «Kein Durchgangsverkehr nach Rheineck» aufgestellt. Diese Tafeln sollen den Mehrverkehr durch die Quartiere Lindenstrasse/Buhofstrasse minimieren. An der Lindenstrasse wird zudem eine weitere Messanlage mit Tempobeschränkungen installiert. (sk)