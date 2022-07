Gastronomie «Es kann nicht sein, dass alle anderen ungeschoren davonkommen»: Der Wirt des «Roten Kreuzes» in Arbon geht hart mit der Stadt ins Gericht

Gionatan Capuano verlangt gleiche Spiesse für alle am See. Er kritisiert: Bei ihm kenne die Stadt kein Pardon, bei anderen und sich selber nehme sie es mit dem Gesetz aber nicht immer so genau. So habe sie jahrelang auf eine Baubewilligung für das Summerdays und das Open-Air-Kino verzichtet und toleriere mehr Sitzplätze als erlaubt beim Hafenkiosk.