LÜCHINGEN Tambouren: Wettspiele zum 70. Geburtstag ohne Zuschauer – doch bald soll es ein Fest für alle geben Die Lüchinger Tambouren müssen beim Wettspielen im Juni schweren Herzens auf Publikum verzichten.

Die Wettspiele zum 70-jährigen Bestehen der Lüchinger Tambouren werden anders als gedacht durchgeführt. Bild: mp

(mp) Nach dem grossen Erfolg anlässlich des Jubiläums «50 Jahre Tambourenverein Lüchingen» im Jahr 2001 wollten die Tambouren dieses Jahr im Juni ihren Siebzigsten wiede­rum mit den Ostschweizer Tambouren- und Claironwettspielen feiern.

Vom 25. bis zum 27. Juni war ein dreitägiges Fest mit attrak­tiven Wettspielen, feierlichem Akt und grossem Unterhaltungs­abend sowie einem strahlenden Festumzug geplant. Ein OK unter der Leitung von Ernst Schönauer machte sich Ende 2019 engagiert an die Arbeit.

Die Wettspiele unbedingt ermöglichen

Aber dann kam Corona. Das OK musste sich in den vergangenen rund 15 Monaten immer wieder spontan an neue Rahmenbedingungen anpassen. Aufgeben zu müssen, hing als Damoklesschwert über den Köpfen, doch das war für die Verantwortlichen nie eine echte Alternative. Dem Ostschweizer Tambourenverband OTV die in Aussicht gestellten Wettspiele trotz allem zu ermöglichen, stand für den Lüchinger Verein immer im Vordergrund. Allerdings bekannte sich das OK auch immer wieder zum Grundsatz, dass am Anlass alle angeordneten Auflagen natürlich strikt befolgt würden.

Lange Zeit sah es nicht gut aus. Strenge Lockdown-Regelungen stellten das Fest ernsthaft in Frage. Ende Mai lockerte der Bundesrat dann die Rahmenbedingungen: Für Veranstaltungen mit Publikum gilt heute in Innenräumen eine Limite von 100 Personen und draussen sind maximal 300 Besucher zugelassen. Von den vorhandenen Kapazitäten darf nur die Hälfte genutzt werden. Für den Tambourenanlass bedeutet dies: In einem Festzelt mit 600 Plätzen, das auf zwei Seiten geöffnet wird und damit als An­lass im Freien gilt, sind 300 Gäste erlaubt. Das genügt für ei­nen grossen Festanlass und die Ostschweizer Tambouren- und Claironwettspiele keineswegs.

Mit dem Konzept «Wettspiele light» passte das OK seinen Jubiläumsanlass diesen Auflagen an. Die Wettspiele werden zum einen so organisiert, dass für die einzelnen Teilnehmer alle Vorspiele am gleichen Tag stattfinden. So muss jeder Verein nur am Samstag oder am Sonntag vor Ort sein. Übernachtungen werden nicht angeboten. Die erlaubten Besucherzahlen entsprechen jetzt den Wettbewerbsteilnehmern plus einer eng limitierten Anzahl von Begleitern.

Es sind keine Besucher zugelassen

Die OTV-Vereine erhalten eine entsprechende Anzahl Eintritts-Festbändel zugeteilt. Zum Festgelände erfolgt eine strikte Eingangskontrolle. Weitere Rahmenbedingungen zu den Schutzmassnahmen, etwa zur Maskentragpflicht, werden den Teilnehmern schriftlich zugestellt und sind in den Jurylokalen und im Festzelt angeschlagen. Weitere Besucher, vor allem auch interessierte Gäste aus der Region, können aufgrund der vorgegebenen Beschränkungen leider nicht zugelassen werden.

Das Konzept «Wettspiele light» wurde auch dem Stadtrat Altstätten präsentiert. Er begrüsst das Engagement und die Planung unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen. Die Stadt hat die Veranstaltung und das Konzept bewilligt und damit grünes Licht für die Durchführung erteilt.

Besonders weh tut es dem OK, dass die Dorfbewohner vom Fest im Juni ausgeschlossen werden zu müssen. Die Tambouren bringen ihr Bedauern darüber zum Ausdruck und stellen ein «Fest für alle» in Aussicht, sobald sich die Möglichkeiten für eine solche Durchführung ergeben.