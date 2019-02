Swissness an der Rhema Labelnights in den Zirkuszelten, regionale Newcomer-Bands und fulminante Tribute-Shows prägen das Programm für alle Nachtschwärmer.

Am Mittwoch stehen die legendären Rock ’n’ Roller von The Monroes auf der Rhema-Bühne. (Bild: pd)

Neben der eindrücklichen Gewerbeschau sowie den hochkarätigen Tagungen und Side-Events in der Rheintal-Halle 4 besticht die Rheintalmesse erneut mit ihrem über die Region hinaus bekannten Musikprogramm. Für alle Altersgruppen und Geschmacksrichtungen bietet die Messe erlebnisreiche Stunden.

Heimatgefühle zum Auftakt

Passend zum Leitthema der Messe stehen am Auftakt-Wochenende Schweizer Bands auf der Bühne. So darf man sich mit den Funpunkern von QL auf einen national bekannten Act freuen. Ebenfalls in die Heimatsparte passen die Bünzlikrachers und die neu gegründeten Rheintaler The Ribel Steaks. Am Mittwoch stehen die legendären Rock’ n’ Roller von The Monroes auf der Bühne. An der Gwerblerparty am Donnerstag spielt die Partyband Keep Cool, bevor am Freitag Die Stockhiatla rocken und am Samstag die S.O.S. Partyband das Line-up in der Swizly Cider-Halle schliessen. Mit Neptun (Drittplatzierte am Rheintal-Soundz Contest) und der Mittelrheintaler Band Early Call stehen auch zwei aufstrebende Nachwuchsbands auf der Bühne.

Die Zirkuszelte sind Markenzeichen und Anziehungspunkt an der Rhema. So treten im Trojka Energy Dome unter anderem die Chartstürmer Harris & Ford, Flava and Stevenson oder Altmeister Dave202 auf. Auch eine Party mit Hits aus den 90ern und den 2000ern wird nicht fehlen. Die Urbanszene ist mit dem Hip-Hop-Label Kinky am Auftakt-Samstag prominent vertreten. Das bekannte Rheintaler Label Work the house wird ebenfalls einheizen. Im Underground, direkt neben dem Dome, gibt es alternativen Sound aufstrebender Electro-Talente, aber auch bewährte Kost mit dem bekannten DJ-Duo The Niceguys.

Beatles-Tribute, Nostalgie und Gemütlichkeit

Für die ältere Generation, beziehungsweise alle, die es gern gemütlich haben, bietet sich das Messerestaurant und die Rheintal-Halle 4 an. Im Restaurant treten am Donnerstag die Almfetzer auf. Am Freitag spielt traditionell ein Rheintaler Musikverein in der Rheintal-Halle auf – diesmal der Musikverein Berneck. Er wird Ende Mai 200-jährig. Im Anschluss gibt es eine fulminante Beatles-Tribute-Show. Der Samstag steht im Zeichen von Tanz und Schlager mit der Band Wirbelwind. Innerhalb der Messe wird am Freitag ein volkstümlicher Schwerpunkt gesetzt mit den Gebrüdern Nauer und Fredy Reichmuth.

Kulinarisch bereitet im Messerestaurant und in der Rheintal-Halle das Team des Speiserestaurants Adler aus Oberriet und Mutzner Catering genussvolle Stunden. Im Freigelände gibt es eine Auswahl an Streetfood-Ständen mit Köstlichkeiten aus aller Welt. Auch regionale Kost kommt hier nicht zu kurz: Güggeli, Kässpätzli, Raclette, aber auch Grillwürste runden das Angebot ab.

Hinweis

Die Rhema findet vom 1. bis 5. Mai statt. Auftakt mit Livekonzerten und Partys am 26. /27. April.

www.rhema.ch