Swisscom Umstrittene 5G-Antenne im Eichpark bewilligt Das Gesuch der Swisscom für den Bau einer Mobilfunkantenne stiess auf starken Widerstand. Der Gemeinderat musste seinen ursprünglichen Baugesuchsentscheid revidieren.

Die 5G-Antenne im Eichpark wurde bewilligt. Bild: Martial Trezzini / KEYSTONE

Letztes Jahr hatte der Gemeinderat das Gesuch der Swisscom für den Bau einer Mobilfunkantenne auf einem der Mehrfamilienhäuser in der Überbauung im Eichpark abgelehnt. Dies, nachdem sich eine starke Gegnerschaft formiert hatte.

Der Entscheid der Rekurs­instanz sei aber deutlich, schreibt der Gemeinderat in seinen März- Mitteilungen: Der Gemeinderat habe das Baugesuch erneut zu prüfen und dürfe sich dabei nicht über kantonales Recht und Bundesvorgaben hinwegsetzen. In der Folge hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 21. Februar die Bewilligung erteilt.

Gegen den letztjährigen Entscheid hatte die Swisscom rekurriert. Auf eine Beschwerde gegen diesen Rekurs hätten die Einsprecher verzichtet, schreibt der Gemeinderat. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die damaligen Einsprecher nun erneut Gelegenheit hätten, die Baubewilligung anzufechten, «sollten sie weiter der Meinung sein, es sprechen rechtliche Gründe dagegen». (mt)