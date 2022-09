Strommangellage Ab 2023 gibt es in Altstätten einen Einheitstarif beim Strom In Altstätten steigt der Strompreis um 7 Rappen pro Kilowattstunde. Wer erneuerbare Energie einspeist – etwa durch Photovoltaikanlagen – erhält 12 Rappen pro Kilowattstunde.

Der Strom wird teurer. Verteilerkasten der Stadt Altstätten an der Ecke Pfluggasse-Engelgasse. Bild: PD

Der Stadtrat Altstätten hat die Stromtarife für das Jahr 2023 festgelegt. Der Strompreis steigt um durchschnittlich 7 Rappen pro Kilowattstunde gegenüber 2022. Für Privat- und Gewerbekunden wird ein Einheitstarif, anstelle der bisherigen Einfach- und Doppeltarife, eingeführt. Der Rückliefertarif aus erneuerbarer Energie (zum Beispiel Photovoltaikanlagen) wird von 6,5 auf 12 Rappen pro Kilo­wattstunde erhöht, schreibt die Stadtkanzlei in einer Mitteilung.

Der Strompreis setzt sich aus den drei Komponenten Energie, Netznutzung und Abgaben zusammen. Aufgrund des ausserordentlich starken Preisanstieges an den euro­päischen Energiemärkten seit Ende 2021, muss der Strom für das Lieferjahr 2023 teurer eingekauft werden.

Preisanstieg kann stark gedämpft werden

Gegenüber dem aktuellen Marktpreis von 90 Rappen pro Kilowattstunde (Rp./kWh) könne der Preisanstieg jedoch stark gedämpft werden, da mit der Beschaffung für das Lieferjahr 2023 bereits im Jahr 2020 begonnen wurde, heisst es weiter. Die resultierende Preiserhöhung gegenüber 2022 beträgt bei der Energie 6 Rappen pro Kilowattstunde.

Die Netznutzung muss ge­genüber 2022 um durchschnittlich 0,6 Rappen pro Kilowattstunde erhöht werden. Die Preiserhöhung ist auf gestiegene Kosten der Hochspannungs- Vorliegernetze zurückzuführen. Die Höhe des Netzzuschlags zur Förderung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien (KEV) beträgt schweizweit unverändert 2,3 Rappen pro Kilowattstunde. Die kommunale Abgabe beträgt wie im Vorjahr 1,05 Rappen pro Kilowattstunde. Die Systemdienstleistungen von Swissgrid steigen schweizweit von 0,16 auf 0,46 Rappen pro Kilowattstunde. Insgesamt steige der Strompreis damit – je nach Kundengruppe – um durchschnittlich zirka 7 Rappen pro Kilowattstunde, so die Stadtkanzlei.

Tarifstruktur wird vereinfacht

Per 1. Januar 2023 vereinfachen die Technischen Betriebe der Stadt Altstätten ihre Tarifstruktur für Privat- und Gewerbekunden mit einem jährlichen Bezug bis 50000 Kilowattstunde. Anstatt des bisherigen Doppeltarifs mit Hoch- und Niedertarifzeiten gibt es neu einen Einheitstarif. Mit diesem kostet jede bezogene Kilowattstunde gleich viel, unabhängig davon ob der Strom an Werktagen, am Wochenende, am Tag oder in der Nacht bezogen wird, führt die Stadtkanzlei aus. Bei der Komponente Energie wurde dieser Schritt bereits 2020 vollzogen, nun kostet auch die Netznutzung das ganze Jahr gleich viel.

300 PV-Anlagen-Besitzer dürfen sich freuen

Der Stadtrat möchte mit dem Einheitstarif Anreize zur effizienten Stromnutzung schaffen und die Einführung der neuen Smartmeter mit Kundenportal vereinfachen.

Der Rückliefertarif für Elektrizität aus erneuerbarer Energie (zum Beispiel Photovoltaikanlagen, Wasserkraft etc.) wird von bisher 6,5 auf 12 Rappen pro Kilowattstunde erhöht. In Altstätten können davon rund 300 Eigentümerinnen und Eigentümer von Photovoltaikanlagen profitieren.

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der gestiegenen Energiebeschaffungskosten und basierend auf den gesetzlichen Grundlagen. Die Technischen Betriebe Altstätten bieten für Privat- und Ge­werbekunden ab kommendem Jahr ausschliesslich Strom aus Schweizer Wasserkraftwerken an. Auf Wunsch kann Naturstrom aus regionaler Produktion unter www.riiseezpower.ch bestellt werden. (sk)