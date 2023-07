Nach Auseinandersetzung in Buchs: 36-Jähriger mutmasslich durch Messer schwer verletzt

Am späten Freitagabend ist es am Bahnhof in Buchs zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 36-Jähriger wurde dabei schwer verletzt, ein 33-Jähriger unter dringendem Tatverdacht festgenommen.