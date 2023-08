St.Margrethen/Rheineck Bosnier will vor Polizeikontrolle fliehen und wird festgenommen – nun sucht die Polizei Zeugen Am Samstagabend flüchtete ein 43-jähriger Bosnier in St.Margrethen vor einer Polizeikontrolle in Richtung Rheineck. Nach kurzer Fahndung konnte er festgenommen werden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei hat den Mann festgenommen. Symbolbild: Kapo SG

Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen führte am Samstagabend in St.Margrethen an der Hauptstrasse eine routinemässige Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel ihr ein von Rheineck herkommendes Auto auf, das kurz vor der Kontrollstelle wendete.

Die Polizisten folgten dem Auto, woraufhin dieses mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Rheineck fuhr und dabei mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmende gefährdete. Der Autofahrer schaffte es, zu flüchten und sich so der Kontrolle zu entziehen.

Durch die eingeleitete Fahndung konnten die Beamten kurze Zeit später in einem Wohnquartier in Rheineck sowohl das besagte Auto wie auch einen 43-jährigen Bosnier antreffen. Erste Abklärungen ergaben, dass sich der Mann illegal in der Schweiz aufhält. Ausserdem wurde er bereits wegen früher begangener Straftaten gesucht. Der Mann wurde festgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft wegen verschiedener Delikte zur Anzeige gebracht.

Personen, die durch die Fahrweise des schwarzen VW-Golf mit Zürcher Kontrollschildern gefährdet wurden, dem Auto ausweichen mussten oder denen es anderweitig auffiel, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Thal unter 058-229-80-00 in Verbindung zu setzen. (kapo/nat)