St.Margrethen «Ich führe dieses Angebot schon seit Jahren durch, und es war immer ausgebucht»: Kinder basteln einen Herbstgruss Zehn Mädchen suchten nach den schönsten Kürbissen für eine herbstliche Pflanzendeko. Und das an zum Teil sonderbaren Orten.

Die Mädchen haben sich viel Mühe gegeben, eine herbstlich geschmückte Schale zu gestalten. Bild: PD

Damit sich die Kinder während den dreiwöchigen Schulferien nicht langweilen müssen, gibt es erneut den Ferienpass Am Alten Rhein. Kinder von der ersten bis zur siebten Klasse können in der ersten Woche der Herbstferien verschiedene Kurse besuchen, wie zum Beispiel das Angebot «Herbstschale gestalten» bei Gartenbau Meister in St.Margrethen.

«Ich führe dieses Angebot schon seit einigen Jahren durch, und es war immer ausgebucht. Den Kindern scheint es also zu gefallen», sagt Kursleiterin Gabi Meister. Zehn Mädchen verbrachten ihren Dienstagmorgen damit, ihre Schalen anzumalen und sie zu bepflanzen. Sie schlüpften in alte Hemden und T-Shirts, damit ihre eigenen Kleider nicht dreckig wurden. Jedes Kind durfte zu Beginn seine Gartenschale bemalen. «Wichtig ist, dass ihr die Schale wieder umdreht, wenn ihr eine Figur malen wollt oder etwas draufschreibt», erklärte Gabi Meister. «Sonst steht nachher alles auf dem Kopf.» Trotz des Tipps gab es einen umgedrehten Baum und einen spiegelverkehrten Namen. Das Mädchen blieb gelassen, nahm nochmals den Pinsel zur Hand und übermalte die betroffenen Stellen.

Kürbisse auf dem Komposthaufen suchen

Anschliessend füllten die Kursteilnehmerinnen die Schalen mit herbstlichen Pflanzen. «Wir gehen auf den Komposthaufen, um Kürbisse zu suchen», kündete Gabi Meister an. Gemäss ihrer Erfahrung stehen die Kinder dieser Aktion am Anfang meistens etwas misstrauisch gegenüber. Sie sind gehemmt und wollen sich nicht schmutzig machen. Doch sobald sie loslegen und auf dem Hügel voller Erde und Pflanzen nach den schönsten Kürbissen suchen, sind sie davon begeistert. «Diesen Kurs habe ich ausgesucht, weil ich das Endergebnis sehr schön finde», sagte eines der Mädchen. «Letztes Jahr habe ich mich auch angemeldet, leider bekam ich keinen Platz. Dafür bin ich jetzt hier.»

Am Schluss präsentierten alle zehn Teilnehmerinnen stolz ihre fertigen Herbstschalen mit vielen Kürbissen, Blumen und Kastanien.