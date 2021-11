St.Margrethen Filigrane Schnitte im Kalender Sonja Züblin gestaltete mit ihren Scherenschnitten den neuen Gravag-Kalender. Erstmals erscheint dieser in Schwarz-Weiss.

An einem einzigen Baum arbeitet die Schnittkünstlerin Sonja Züblin rund 300 Stunden.

Die 63-Jährige lebt und arbeitet in Schwarzenbach und gilt unter denen, die sich mit der Kunst der Scherenschnitte auskennen, als eine der renommiertesten Kunstschaffenden in diesem Bereich in der Schweiz. Einen Kalender hat sie bis zur Anfrage der Gravag jedoch noch nie gestaltet und freute sich über den Auftrag.

«Für uns ist es bereits der 17.Kalender, den wir mit Kunstschaffenden aus der Region realisieren dürfen», sagt Roger Schneider, Geschäftsführer der Gravag Energie AG in St.Margrethen. Der limitierte Kalender wird in enger Zusammenarbeit mit dem Diepoldsauer Kunstschaffenden Küfas hergestellt. Er kümmert sich nicht nur um eine abwechslungsreiche Auswahl der Kunstschaffenden und deren Bilder, sondern auch um den Druck und damit um die optimale Wiedergabe der Werke.

Dieses Mal war der Druck aufgrund der filigranen Bilder besonders herausfordernd, erklärte Küfas. Der Kalender wird in den nächsten Tagen im Rhyboot abgepackt und Kunden sowie Partnern der Gravag zugestellt. (pd)