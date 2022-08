St.Margrethen Ein grosses Quartier entsteht: Die Gemeinde stellte das Projekt Areal Alp vor Sondernutzungs- und Teilstrassenplan sowie das Richtprojekt auf dem Areal Alp wurden vorgestellt. Dieses befindet sich am Bahnhof, östlich der Post.

Modell und Pläne können hier begutachtet werden. Iris Oberle

Die Gemeinde St.Margrethen lud am Diens­tag zur Bürgerinformation. Gemeindepräsident, Architekt und Raumplanerin stellten die Sondernutzungsplanung, das Richtprojekt sowie den dazugehörigen Teilstrassenplan des Areals Alp vor. Dieses befindet sich am Bahnhof, östlich der Post.

Reto Friedauer begrüsste die rund 50 Interessierten in der Aula des Schulhauses Wiesen­au. Das Projekt sei eine Chance zur Belebung des Zentrums und erhöhe die Attraktivität der Gemeinde erheblich. «Mit einem prognostizierten Wachstum von mehr als 700 Personen in den nächsten Jahren muss mehr Wohnraum entstehen. Das Areal Alp mit bester Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist perfekt dazu geeignet.» Mit der Überbauung werde ein neues Quartier erschaffen, mit vielen Freiräumen und Grünflächen. Doch wie viele Projekte sei auch dieses mit einigen übergeordneten Rahmenbedingungen konfrontiert, führte der Gemeindepräsident aus.

Gewerbeschule, Büro-, Wohn- und Gewerberaum

Beat Vetterli, Architekt bei RLC Immoprojekt, führte aus, dass die Immobilienfirma von RLC zu einem grossen Teil Eigen­tümerin des Areals sei. Zwei Grundstücke seien in privater Hand. Dann stellte er das Projekt vor. Hauptelement sei die Verlängerung des Bahnhofareals, das in einen neuen, öffentlichen Platz mündet. Der vordere Teil des Güterschuppens bleibt bestehen und soll zu einem Gastrobetrieb mit Ter- rasse werden. Südlich davon sind drei Gebäude geplant.

Am östlichen Rand des Grundstücks, neben dem Güter- schuppen, möchte der Verband der Schweizerischen Schreinermeister und Möbelfabrikanten ein Kompetenzzentrum für die Schreinerlehrlinge der Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden realisieren.

Weitere Gewerbe-, Büro und Wohnräume sind geplant, ebenso eine gemeinsame Tiefgarage. Die Haupterschliessung erfolgt über eine neue Gemeindestrasse von Süd nach Nord, entlang des Industrieareals. Viel Wert werde auf Grünzonen mit Bäumen sowie eine Spielfläche gelegt. Nicole Hürlimann, Raumplanerin, erläuterte den Sondernutzungsplan sowie den Teilstrassenplan.

Rahmenbedingungen für die Überbauung

Im Sondernutzungsplan werden die Rahmenbedingungen für eine Überbauung festgelegt, er sichert das öffentliche Interesse. Ebenfalls werden darin wichtige Qualitätsmerkmale eines Projekts festgehalten sowie die Erschliessung geregelt. Im Entwurf des vorliegenden Sondernutzungsplans sind auch Bereiche ohne Unterkellerung festgehalten, damit Grünflächen problemlos angepflanzt werden können.

Bis zum 9. September ist das Mitwirkungsverfahren ausgeschrieben. Betroffene oder Interessierte können ihre Ideen schriftlich der Gemeindeverwaltung einreichen. Der Gemeinderat wird die Eingaben prüfen, Ideen gegebenenfalls in das Projekt einfliessen lassen. Danach erfolgt die öffentliche Auflage.

Eine Frage aus dem Publikum betraf die Bauzeit. Beat Vetterli rechnet mit einem Baubeginn im vierten Quartal 2024 und mit einer Bauzeit von etwa drei Jahren, bis das Areal Alp komplett überbaut sei. Nach der Fragerunde konnten die Pläne sowie das Modell besichtigt werden.