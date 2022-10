St.Margrethen Autofahrerin kollidiert auf dem Parkplatz des Rheinparks mit einem E-Bike-Fahrer Auf dem Parkareal des Rheinparks in St.Margrethen, ist es am Dienstagmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Bike gekommen. Der E-Bike-Fahrer wurde dabei unbestimmt verletzt.

Am Dienstag, um 11.30 Uhr fuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Auto entlang der Parkplätze des Einkaufszentrums Rheinpark in St.Margrethen. Dort beabsichtigte sie nach links in den überdachten Carport einzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 55-jähriger Mann mit dem E-Bike auf dem Fussgängerweg dem Carport entlang. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem E-Bike. Dabei wurde der E-Bike-Fahrer unbestimmt verletzt und musste von der Rega ins Spital überführt werden.

Zur Überprüfung der Fahrfähigkeit ordnete die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen beim E-Bike-Fahrer eine Blut- und Urinprobe an. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Nebst einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen und der Rega-Crew war auch ein Rettungswagen an die Unfallstelle ausgerückt. (kapo/vat)