St.Margrethen 81-jähriger Autofahrer prallt in Baustellenmulde und verlässt den Unfallort mit beschädigtem Auto Am Montagvormittag ist ein 81-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in St.Margrethen verunfallt. Er hat sich mit seinem beschädigten Auto von der Unfallstelle entfernt, den Vorfall aber im Nachgang der Polizei gemeldet.

Das Auto des 81-Jährigen wurde beim Unfall stark beschädigt. Bild: Kapo SG

Ein 81-jähriger Mann fuhr am Montag, um 11 Uhr, mit seinem Auto auf der Hauptstrasse von St.Margrethen Richtung Au. Auf Höhe Neulandstrasse, wo sich die die Strasse aufgrund von Bauarbeiten verengt, prallte er aus noch unbekannten Gründen zuerst in zwei Baustellenschranken und dann frontal in die dahinterliegende Mulde. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Obwohl das Auto stark beschädigt war, entfernte sich der Mann von der Unfallstelle und fuhr mit dem Auto nach Hause. Dort meldete er den Vorfall etwa eine Stunde später telefonisch der Kantonalen Notrufzentrale. Der 81-Jährige wurde leicht verletzt und konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Gemäss Mitteilung entstand Sachschaden im Wert von mehreren Tausend Franken. (kapo/mlb)