St.Margrethen Stimmungsvolles Adventskonzert Am dritten Adventssonntag erfreute die Musikgesellschaft St.Margrethen das Publikum mit einem abwechslungsreichen Konzert in der evangelischen Kirche.

Die Musikgesellschaft St.Margrethen bot ein abwechslungsreiches Programm.

Präsident Daniel Furrer begrüsste die zahlreich erschienenen Gäste und zeigte sich erfreut, dass endlich wieder einmal ein Konzert stattfinden konnte. Eigentlich hätte er gern den neuen Dirigenten Julian Bucher vorgestellt, der seit Oktober die Musikgesellschaft St.Margrethen leitet. Leider konnte dieser aber krankheitsbedingt nicht dabei sein, und so musste kurzfristig ein Ersatz gesucht werden.

Dank der raschen Zusage des ehemaligen Dirigenten Christian Speck konnte das Konzert doch noch durchgeführt werden. Als Moderator gab Guido Schneider in bekannt souveräner Art Hintergrundinformationen zu den Stücken mit auf den Weg. Eröffnet wurde das Konzert mit dem Konzertmarsch «Sympatria», der mit seinen schönen Melodien das Publikum erfreute. Das von Simon und Garfunkel bekannte Lied «Sound of Silence» liess alle von der Stille träumen. Mit dem Werk «Baba Yetu», was aus der Sprache Suaheli übersetzt Vaterunser bedeutet, zeigten die Musikantinnen und Musikanten ihre rhythmischen Fertigkeiten. Mit dem Stück «Nessaja» aus dem Musical «Tabaluga» wurden schliesslich die Herzen der Zuhörenden vom wohlklingenden Gesang der Gastsängerin Charlotte Behr erwärmt.

Die Musikgesellschaft beendete den offiziellen Teil des Adventskonzerts mit dem Seemannslied «The Wellerman Comes». Im Anschluss kam das Publikum in den Genuss gefühlvoll vorgetragener Weihnachtslieder und konnte sich noch einmal am Gesang von Charlotte Behr erfreuen. Mit dem Stück «Stille Nacht» bedankte sich die Musikgesellschaft für den Applaus und wünschte allen eine besinnliche und gesunde Weihnachtszeit. (pd)