Stau Klimakleber-Aktion am Grenzübergang Au/Lustenau: Verkehr rollt wieder Klimaaktivisten haben am Mittwochmorgen die Grenzbrücke zwischen Au und Lustenau (AT) besetzt und sich mit ihren Händen auf der Fahrbahn festgeklebt. Die österreichische Polizei konnte den Verkehr rechtzeitig umleiten. Knapp zwei Stunden später lösten sich die Protestierenden selbst von der Strasse und verliessen die Fahrbahn.

8 Bilder 8 Bilder Klimaprotest der «Letzten Generation» am Grenzübergang Au/Lustenau. Bild: Monika von der Linden

Es war ein kalter Morgen, um sich zum Protest auf die Strasse zu setzen. Vier Mitglieder der «Letzten Generation» haben am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr für ein Stau-Chaos am Grenzübergang Au –Lustenau (AT) gesorgt. Sie begaben sich in den bereits stehenden Verkehr auf der Grenzbrücke und klebten sich anschliessend auf der österreichischen Seite mit ihren Händen an den Brückenbeton fest.

Gemäss Horst Spitzhofer von der Landespolizeidirektion Vorarlberg war die Situation aufgrund der hohen Verkehrsfrequenz kritisch. Doch das schlimmste Verkehrs-Chaos konnte durch eine schnell eingeleitete Umleitung bei Lustenau abgefedert werden. «So wurde ein hoher Rückstau verhindert», erklärt Spitzhofer.