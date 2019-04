Rheintaler Autobahnen: Standspur legal – doch der Stau bleibt Am Dienstagmorgen war im «Regionaljournal Ostschweiz» zu hören, die verlängerten Ausfahrten bei den Rheintaler Autobahnen hätten sich bewährt, es gebe viel weniger Stau. Ob das die betroffenen Autofahrer auch so sehen? Kurt Latzer

17.22 Uhr: Besonders gefährlich, wenn Autolenker abrupt bremsen, um in Lücken zu fahren, anstatt sich ganz hinten anzustellen. (Bild: Kurt Latzer)

Dienstag, kurz nach 17 Uhr: Autos stehen an der A13-Ausfahrt Diepoldsau – Widnau in Richtung St. Margrethen Schlange. Bis fast auf die Höhe des Rastplatzes Kriessern. Fast gleichzeitig war im Radio zu hören, die verlängerten Ausfahrten hätten sich bewährt, die Staus seien weniger geworden. Ob die Verkehrsteilnehmer, die am Dienstag vor der Diepoldsauer Schrägseilbrücke angestanden sind, die Meldung bestätigt hätten?

Geändert hat sich mit den verlängerten Standstreifen bei den Autobahnausfahrten eigentlich nur eines: Das Warten aufs Weiterkommen ist dort nun legal. Denn gestanden ist der Verkehr dort schon immer. Schon bevor das Bundesamt für Strassen (Astra) hat neue gestrichelte Linien aufmalen lassen. Allerdings hat die legale Ausfahrtstrecke ein Ende, über das hinaus am Dienstag Dutzende wartende Automobilisten auf das Nachrücken gewartet haben.