Staad Rock und Country an der Staader Hafenmole: Das Open Air «Musig am See» ist zurück Am lauwarmen Sommerabend verwandelte die Livemusik mit mehreren Musikrichtungen die Hafenmole in Staad zur Open-Air-Kulisse.

Für jeden Musikgeschmack im Publikum war etwas dabei: italienische Liebes-Klänge, wilder Rock’n’Roll und amerikanischer Country, bis hin zur Rockmusik. Und das alles vor der atemberaubenden Kulisse des Bodensees. Bild: Rebecca Küster

Die grosse Stage in der Hafenmole eröffnete am Nachmittag die junge Künstler- und Sängerin Noemi Garieri. Sie verzauberte mit ihrer ausdrucksvollen und anmutigen Gesangsstimme. Vor zwei Jahren hatte sie ihre erste eigene Single «Da oggi parlero’ di te» in italienischer Sprache veröffentlicht.

Und schon kam es zu einem Genrewechsel in die Zeit des amerikanischen Rock’n’Rolls. Und dann war Countrymusik angesagt: Am frühen Abend führte die Band Thunderbirds die zahlreichen Open-Air-Gäste auf eine nostalgische Musikreise. Zu hören gab es einen Mix aus Rock’n’Roll, Boogie-Woogie und Swing.

Die Stimmung des Abends war sehr ausgelassen, und für das Wohl aller Gäste wurde am Open Air «Musig am See» bestens gesorgt. Zudem sei man sehr erfreut, sagte Peter Vol­lenweider, der Teil des grossen Organisationsteam ist, dass dieses familiäre Open Air in Staad nach einer zweijährigen Coronapause im Festivalsommer 2022 nun wieder stattfinden konnte.

Einzigartige Atmosphäre

Die Ostschweizer Band Gion Stump & The Lighthouse Project begeisterte das Publikum mit ihrer Stilrichtung des Art-Rocks. Ihr Auftritt vor der malerischen und atemberaubenden Kulisse des Bodensees wurde in das rote Licht des Sonnenuntergangs getaucht. Das neue Album «A Penny For The Fool» zeichnet sich durch tiefsinnige Songtexte sowie langen und wundervollen Instrumentals aus. Die besondere und einzigartige Stimmung der Songs wird durch das explosionsartige Aufbrechen der ruhigen Lieder durch Rockelemente erschaffen. Besonders an diesem Abend war die Liveaufnahme eines Songs und passend zum Lied «Tales Of A Full Moon Night» tanzten und schunkelten die Gäste unter dem klaren Sternenhimmel.

Die «On The Rocks!» boten einen krönenden rockigen Abschluss mit Covern der grössten und weltbekanntesten Rocksongs wie «Hotel California» oder «Jolene» von Dolly Parton bis weit in die frühen Morgenstunden.