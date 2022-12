Staad Aldi, Lidl und McDonald’s: Staad wird zum neuen Discounter-Eldorado In Staad kommen Fans von Fast Food und des günstigen Einkaufens auf ihre Kosten. Die neue Hochburg soll nicht nur mehr Kunden anlocken, sondern auch mehr Arbeitsplätze schaffen.

Vorne vergrössert Aldi, in der Mitte baut McDonald’s und hinten im Bild wurde kürzlich ein Lidl eröffnet – in Staad konzentrieren sich Fast-Food-Anbieter und Discounter.

Zwei Läden direkt nebeneinander, die dazu noch mehr oder weniger die gleichen Produkte verkaufen: Dieses Phänomen ist oft zu beobachten, beispielsweise in der Fast-Food-Branche, wo McDonald’s und Burger King nicht selten Nachbarn sind, oder in der Möbelbranche, wenn Ikea neben Conforama steht. Das ist eine Marketingstrategie, die sich längst auch in der Schweiz bewährt.

Am 29. September hat Lidl seine Filiale in Staad eröffnet – und der Nachbar Aldi Suisse ist daran, die bereits 2005 eröffnete Verkaufsfläche um 250 Quadratmeter zu vergrössern. In Buriet hat Burger King im letzten Jahr die Chickeria-Filiale übernommen. Spätestens nach der Eröffnung von McDonald’s – im Sommer 2023 – wird Thal so ­definitiv zur Discounter- und Fast-Food-Hochburg.

Was bedeutet die Ansiedlung dieser Firmen für Thal, was bringt es, neben mehr Verkehr? Gemeindepräsident Simon Diezi sagt dazu: «Die neuen Grossverteiler werden im Gemeindeteil ‹Hundertwasser› zu einem gewissen Mehrverkehr führen, das ist korrekt. Aus unserer Sicht ist dies jedoch auch verbunden mit einer Umlagerung des bereits bestehenden Verkehrs. Sowohl die öffentliche Anbindung als auch die Erschliessung mit dem Individualverkehr ist in diesem Gebiet sehr gut.» Im Vorfeld sei mit den neuen Unternehmen sehr konstruktiv und offen zusammengearbeitet worden, gerade im Bereich des Verkehrs, der Umwelt sowie der Architektur, sagt Diezi. «Durch die Ansiedlung entstehen zusätzlich neue Arbeitsplätze.»

Der Kunde bleibt dem heimischen Bäcker treu

Ist nicht zu befürchten, dass das dörfliche Gewerbe darunter leidet? «In der näheren und weiteren Region haben wir bereits viele Standorte von Detailhandelsunternehmen, sei es Migros, Coop oder Denner. Zusätzliche Grossverteiler wie Aldi und Lidl wollen Kunden anziehen, die schon dort einkaufen. Kunden, die mehrheitlich im dörflichen Gewerbe einkaufen, wie etwa in der Bäckerei, sind andere Kunden», sagt Diezi.

Das Fast-Food-Unternehmen McDonald’s baut in Staad ein Restaurant, das drinnen 150 Sitzplätze und 80 Sitzgelegenheiten auf der Terrasse bieten wird. Die Aushubarbeiten dafür haben begonnen. Nach dem Eröffnungsdatum gefragt, sagt Mediensprecherin Jae Ah Kim: «Unser Team ist mit Handwerkern aus der Region in Umsetzung des neuen McDonald’s- Restaurants in Thal. Wir freuen uns, wenn wir Mitte 2023 die Gäste hier begrüssen und bedienen dürfen.»

Gebaut wird laut Jae Ah Kim ein McDonald’s mit ganzheitlichem Servicekonzept. Das Restaurant werde Gäste auf zwei Stockwerken willkommen heissen, zudem würden Gäste am zweispurigen McDrive bedient. «Im Restaurant können die Gäste an den Bestellautomaten, mit dem Smartphone und an der Theke bestellen, und das Team serviert dann die Menüs an den Tisch. So können die Gäste nach der Bestellung bequem am Tisch Platz nehmen», sagt die Mediensprecherin.

Das Restaurant biete an einer Theke auch das Angebot von McCafé an. Für die kleinen Gäste gebe es einen Bereich für Geburtstagspartys sowie im Freien ein Playland.