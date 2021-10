ST.MARGRETHEN Sport und Spass für Gross und Klein Zum 3-Länder-Marathon vom Sonntag gehört in St.Margrethen stets auch ein buntes Rahmenprogramm.

Auch die kleinen Läufer sind mit vollem Einsatz dabei. Bild: pd

Bekanntlich führt die Strecke des 3-Länder-Marathons für Profis und Amateure von Lindau am Bodensee über die Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz nach St.Margrethen und von dort wieder zurück nach Bregenz ins Casino-Stadion. Ab 11.45 Uhr werden voraussichtlich die ersten Läuferinnen und Läufer in St.Margrethen eintreffen.

Das Rahmenprogramm beginnt um 10 Uhr

In St.Margrethen ergänzt stets auch ein Rahmenprogramm den sportlichen Anlass. Bevor die Läuferinnen und Läufer, Profis und Amateure, überhaupt gestartet sind und für sie die Schweizer Grenze noch ein weit im Westen liegendes Sehnsuchtsziel ist, läuft in St.Margrethen die Unterhaltung bereits ab 10 Uhr. Dazu gehören Verpflegungsmöglichkeiten, eine Band und eine Guggenmusik, ein Auftritt der FC-St.Gallen-Cheerleaders sowie Spiele für die Kinder und eine Hüpfburg. Die Schü­lerläufe finden in vier, jeweils nach Mädchen und Buben getrennten, Kategorien statt: Dolphinmarathon, Jahrgang 2012 und jünger (Streckenlänge 400 m); Kids-Marathon 1, Jahrgänge 2010/11 (1100m); Kids-Marathon 2, Jahrgänge 2008/2009 (1500m); Junior-Marathon Jahrgänge 2006/07 (1900m). Die Rennen werden im St.Margre­ther Zentrum durchgeführt, Beginn ist um 14 Uhr. (gk)