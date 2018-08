Sport und Musik am Grenzlandfest Das 53. Grenzlandturnier wird wohl eine einmalige Angelegenheit. Der traditionelle Sportanlass wird Teil eines Musikspektakels, dass die Kriessner Fäaschtbänkler anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens feiern.

Schweizer Meister RS Kriessern will auch den Grenzlandturniertitel verteidigen. (Bild: Patrick Dietsche)

Es freut die RSK-Familie, mit dem sportlichen Teil ihren Beitrag zu einem gelungenen Fest beizutragen. Morgen Samstag, 18. August, werden, wie in den letzten Jahren, die Aktivteams zum Grenzlandturnier im Festzelt antreten. Das Starterfeld, das in diesem Jahr auf neun Teams limitiert wurde, wird aus den Schweizer Vertretern aus Willisau, Freiamt, Weinfelden, dem Team Valais sowie den Gastgebern aus Kriessern, den deutschen Gästen aus Gottmadingen, Hausen-Zell und Untergriesbach sowie dem langjährigen Stammgast aus Götzis gebildet.

Erwartet wird ein ausgeglichenes Turnier

Das Turnier dürfte sich äusserst ausgeglichen gestalten, da kein übermächtiger Teilnehmer auszumachen ist. Nach dem letztjährigen Triumph und dem nachfolgenden Meistertitel wollen die Einheimischen mit einer Titelverteidigung die Saison der Mannschaftskämpfe so richtig lancieren. Die Hauptprobe am Waldstättercup vom Wochenende ist mit dem Turniersieg (Bild) auf jeden Fall geglückt. Generell gilt, dass das Turnier dank des Termins im August als Standortbestimmung für die kommende Meisterschaft dienen wird und die Ringer entsprechend engagiert ans Werk gehen werden. Das Turnier startet am Samstag um 9 Uhr auf drei Matten. Die Kriessner Ringer freuen sich auf die Unterstützung der heimischen Fans. Die Wettkämpfe am Samstag können ohne Eintrittstickets besucht werden. Nicht missen müssen die Sportfans neben den vielen musikalischen Highlights (siehe «Weekend») auch in diesem Jahr die kleinsten Mattenkämpfer.

«Da stärkscht Rhintaler» wird erkoren

Am Sonntagmorgen wird um den stärksten Rheintaler gekämpft und die künftigen Schweizer, Europa- oder gar Weltmeister werden versuchen, ihre ebenso ambitionierten Kontrahenten auf den Rücken zu legen. Dass es dabei nicht zu ernst zu und her geht und vor allem der Spass an der Bewegung und am Kräftemessen im Vordergrund steht, können die Besucher an den Gesichtern der Kinder ablesen. Natürlich freuen sich auch die Kleinen, wenn sie angefeuert und ihre Leistung beklatscht und bejubelt wird. Für einmal entfällt in diesem Jahr der Raiffeisencup, doch die Kriessner sind sicher, dass das Turnier der Nachwuchsmannschaften im nächsten Jahr wieder seinen Platz im Festablauf bekommen wird. (dip)