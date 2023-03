Sport Diesjähriger Rhylauf in Oberriet: Ideale Bedingungen führten zu Bestzeiten Beim 45.Rhylauf in Oberriet gab es viele strahlende Gesichter und im 10-Kilometer-Lauf einen Sieg für den Bernecker Fabian Benz.

395 Läuferinnen und Läufer starteten am 45.Rhylauf in Oberriet bei bestem Wetter in die Saison. Bild: Johannes Thoma

Läuferherz, was willst du mehr? Windstille, eine absolut flache Strecke und 13 Grad beim Start um 9.30 Uhr: Die 45.Austragung des Rhylaufs am Sonntag bot den knapp 400 Teilnehmern und Teilnehmerinnen beim 10- Kilometer-Lauf und beim Halbmarathon ideale Bedingungen. Kein Wunder, dass jede Menge Bestzeiten heraussprangen.

Sieger über zehn Kilometer wurde dazu noch ein Einheimischer: In sehr starken 32:41,9 Minuten lag Fabian Benz aus Berneck rund 45 Sekunden vor dem Zweitplatzierten Arnold Aemisegger (Triesenberg) und freute sich über eine neue persönliche Bestzeit: «Der Lauf war eine gute Vorbereitung für die Schweizer Meisterschaften in Uster. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei», sagt der 22-Jährige, der in Bern studiert. Bei den Frauen siegte Sereina Scherzinger vom TV Mels in 35:24,8 Minuten.

Unter einer Stunde – bereit für den Halbmarathon

Nicht ganz vorne in den Bes­tenlisten taucht Daniel Künzler auf: Doch auch der 55-Jährige aus St.Margrethen, der in Oberriet arbeitet, hatte allen Grund zur Freude: Mit 59:02,0 Minuten sprang auch für ihn eine neue Bestzeit heraus: «Ich bin erstmals unter einer Stunde geblieben, das freut mich riesig. Ich laufe ein- bis zweimal pro Woche. Vielleicht probiere ich jetzt auch mal einen Halbmarathon.»

Diesen gewann gestern ein Läufer aus Dietikon: David Keller vom TV Oerlikon überzeugte mit 1:07:55,1 Stunden, das ist ein Kilometerschnitt von 3:13 Minuten. Bester Rheintaler war als Fünfter Mathias Nüesch aus Widnau, der ganz knapp unter 1:11 Stunden blieb. Bei den Frauen siegte eine Triathletin: Flora Colledge aus Horw in 1:23:28,6. «Ich bin sehr zufrieden, das ist eine neue Bestzeit für mich. Ich musste die ganze Zeit alleine laufen, das war hart für mich», sagt die 36-Jährige, die auf die Triathlon-Langdistanz spezialisiert ist. «Der Halbmarathon war für mich ein Warm-up.» Ihr Ziel ist der Norseman Xtreme Triathlon in Norwegen, einer der weltweit härtesten Bewerbe auf der Ironman-Distanz. Das Laufen ist innerhalb des Triathlons ihre Lieblingsdisziplin: «Man braucht nur die Laufschuhe und muss keine Angst vor einem Platten haben.»

Beim Laufen droht kein Plattfuss

Insgesamt waren 395 Läuferinnen und Läufer über die beiden Distanzen am Start – die 187 10-Kilometer-Laufenden absolvierten zwei Runden von der Sportanlage Bildstöckli nach Montlingen und zurück, die 208, die den Halbmarathon unter die Füsse nahmen, bewältigten vier Runden mit einer Zusatzschlaufe.

Joel Mattle vom Organi­sationskomitee war ähnlich zufrieden wie die Läufer: «Das Wetter war perfekt, die Organisation hat prima geklappt», so Mattle vom veranstaltenden KTV Oberriet. Rund 150 Helferinnen und Helfer aus allen Riegen des Vereins halfen bei der Grossveranstaltung mit.