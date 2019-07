Rheintaler Wirtschaftsforum: Die neue Moderatorin heisst Sonja Hasler Auf Susanne Wille folgt nächstes Jahr Sonja Hasler, Gesprächsleiterin der Radio-Talk-Sendung «Persönlich».

Sonja Hasler. (Bild: SRF/Marion Nitsch)

(pd) Susanne Wille Fischlin hat ihre Moderationstätigkeit an externen Veranstaltungen stark reduziert – dem Rheintaler Wirtschaftsforum aber ist sie all die Jahre treu geblieben. «Am Wifo ist mir stets aufgefallen, wie interessiert, wach und engagiert das Publikum dabei ist. Dadurch wird dieser wichtige Anlass für die Region speziell», sagt Susanne Wille. Geprägt hat sie aber vor allem das Wifo selbst – dank ihrer professionellen Vorbereitung, ihrer Einstimmung ins Thema und Interviews mit den Referenten.

Beim Schweizer Fernsehen hat Susanne Wille eine neue Aufgabe übernommen und muss daher die Wifo- Moderation abgeben. «Wir nehmen bei SRF im Januar 2020 den neuen Newsroom in Betrieb. Als Leiterin des Qualitäts- und Steuerungsboards dieses Newsrooms trage ich im nächsten Jahr die Verantwortung für ein höchst anspruchsvolles und wegweisendes Projekt.»

Sonja Hasler – gewiefte Interviewerin

Mit Sonja Hasler setzen die Organisatoren auf eine ebenfalls starke Interviewerin. Sonja Hasler hat ihr halbes Leben in der Medienwelt verbracht: Schon während ihres Studiums der Theologie, Germanistik und Psychologie war sie als Zeitungsjournalistin und Radioreporterin tätig. 2006 wechselte sie zum Schweizer Fernsehen und wurde Aushängeschild des Politmagazins «Rundschau». Von Frühling 2009 bis Juni 2014 moderierte sie als erste Frau die «Arena». Danach nahm Sonja Hasler eine längere Auszeit, be-stieg Berge, war in Bali zum Velofahren, erkundete Afrika und Island und kümmerte sich um ihre Patenkinder. In der Lenk arbeitete sie als Skilehrerin, was sie wiederholen will. «Das Jahr war richtig befreiend», erzähl­te sie der «Glückspost».

«Erst wenn man eine gewisse Zeit weg ist, merkt man, wie gross der Druck war, der vorher auf ei­nem gelastet hat.»

Nach dieser inspirierenden Auszeit wurde sie im Sommer 2015 Gesprächsleiterin der Radio-Talk-Sendung «Persönlich». Als freie Moderatorin weist sie beachtliche Referenzveranstaltungen vor, unter anderem das Europaforum Luzern, das Politforum Thun oder den Mobilitätskongress Luzern.

Top-Referenten zum Start im Januar

Im Januar 2020 wird Sonja Hasler zum Start ihrer Tätigkeit am Wifo ihre Interview- und Moderationskünste an zwei der bedeutendsten Unternehmensführer der Schweiz, Severin Schwan, Roche AG, und Jan Jenisch, LafargeHolcim, sowie am Aussenminister Ignazio Cassis und der Wiener Erfolgsautorin Isolde Charim beweisen können. Sie wird, sind sich die Wifo-Organisatoren sicher, aus den grossen Fussstapfen von Susanne Wille Fischlin schnell heraustreten und neue Spuren hinterlassen.