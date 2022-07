Balgach Kanton bewilligt Sondernutzungsplan «Wild Heerbrugg Areal» – und schafft damit neue Arbeitsplätze Der Sondernutzungsplan «Wild Heerbrugg Areal» ist vom Kanton genehmigt worden. Damit sind die Grundlagen für eine bauliche Entwicklung und weitere attraktive Arbeitsplätze auf dem Areal geschaffen.

Das Wild-Heerbrugg-Areal soll in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden. Die Visualisierung zeigt, wie das Areal nach Abschluss des Entwicklungsprozesses aussehen könnte.

Balgach Es sei eine Herkulesaufgabe gewesen, die verschiedenen Interessen bei der Erarbeitung des Sondernutzungsplans «Wild Heerbrugg Areal» zu berücksichtigen und zu integrieren, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Balgach. Umso erfreuter ist Gemeindepräsidentin Silvia Troxler, dass nun die Genehmigung des Sondernutzungsplans vorliegt: Damit sei ein Meilenstein erreicht und die jahrelange Ar­beit und der grosse Einsatz aller Beteiligten werde honoriert.

Ein fast zehn Hektar grosses Areal

«Das knapp zehn Hektar grosse Areal soll künftig noch weiter über die Region hinaus als Wirtschafts-, Forschungs- und Entwicklungsstandort erstrahlen», erklärt die Balgacher Gemeindepräsidentin.

Damit eine hochwertige Innenentwicklung möglich wird, wurden gemeinsam mit den Eigentümern und Unternehmen Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung erarbeitet. Der Planungsprozess wurde im Jahr 2014 angestossen. Im Rahmen des Planungsprozesses mussten verschiedene Herausforderungen gelöst werden. Hinzu kamen Ausseneinflüsse wie die unerwartete Aufhebung des Euro-Mindestkurses zum Franken sowie die Coronapandemie, die starken Einfluss auf die verschiedenen Unternehmen hatten.

Zwei Ankerbauten, eine im Westen, eine im Osten

Der Sondernutzungsplan sieht unter anderem einen bis zu 50 Meter hohen Ankerbau im Westen und einen bis zu 30 Meter hohen Ankerbau im Osten vor. Das aktuell noch stark von Parkplätzen geprägte Areal soll verdichtet werden. Damit lassen sich die Landreserven optimaler nutzen. Dies ermöglicht neue Entwicklungschancen für die bestehenden Unternehmen sowie Raum für neue Arbeitsplätze. Um die räumlichen Qualitäten zu erhöhen, werden gemeinsam bewirtschaftete Freiräume geschaffen.

«Ziel der Gemeinde ist es, für die Unternehmen optimale Rahmenbedingungen zu schaffen und gleichzeitig den haushälterischen Umgang mit den Ressourcen zu fördern sowie ortsplanerische Überlegungen zu berücksichtigen», erklärt Silvia Troxler. Um die ver­schiedenen Interessen und Bedürfnisse zu vereinen, wurde ein Workshopverfahren gewählt. Daran beteiligten sich nebst der Gemeinde das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen und die ansässigen Unternehmen sowie Grundeigentümer.

Gesamtheitliche Betrachtung wichtig

Bei der Erarbeitung des Sondernutzungsplans wurde das Wild- Heerbrugg-Areal nicht isoliert, sondern gesamtheitlich in Bezug auf die Entwicklung der Gemeinde und der Ortsplanung betrachtet. So wurde etwa der Verträglichkeit der Hochbauten in Verbindung mit den historischen Gebäuden wie der Villa Schmidheiny und dem Rebberg am angrenzenden Hang besonderes Augenmerk geschenkt. Für die denkmalgeschützten Gebäude auf dem Wild-Heerbrugg-Areal wurden Gutachten erarbeitet, damit deren Integration definiert werden kann.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie die Gestaltung des Verkehrskonzepts für den Individualverkehr. Die eingegangenen Einsprachen konnten bereinigt werden. «Mit der ganzheitlichen Planung und einer koordinierten, baulichen Entwicklung wollen wir eine Signalwirkung erzielen und so indirekt auch gemeinsames Standortmarketing betreiben», führt Gemeindepräsidentin Silvia Troxler aus und ergänzt: «Und wie der Planungs­horizont zeigt, handelt es sich bei diesem Entwicklungsprozess um ein Generationenprojekt, das schrittweise umgesetzt wird.»

Die neuen Möglichkeiten stärken den Standort

Dank dem Vorliegen des Sondernutzungsplans und den damit verbundenen baulichen Möglichkeiten könne der Produk­tions-, Fertigungs-, Forschungs- und Entwicklungsstandort Heerbrugg massgeblich gestärkt werden. (gk)