Sonderausstellung zur Schweizergarde im «Heldsberg» St.Margrethen Bis Ende Oktober 2022 lädt der Museumsverein zur Sonderausstellung «Die Päpstliche Schweizergarde» ein.

Die Gardisten patrouillieren an hohen Feiertagen und besonderen Anlässen mit Brustpanzer. Bild: pd

(vh) An der Vernissage im Museum referierte Peter Locher, der selber zwei Jahre als Hellebardier in der Bewachungsgruppe des Papstes in Rom diente. Seit 1506 beschützt die Schweizergarde ohne Unterbruch das Oberhaupt der katholischen Kirche und seine Residenz in Rom.

An hohen Feiertagen und besonderen Anlässen erscheinen die Gardisten mit Brustpanzer, federgeschmücktem Helm und Hellebarde. Die Ausstellung umfasst Exponate aus Rom und persönlichem Besitz des Referenten Peter Locher, der seine Erfahrungen aus der zweijährigen Dienstzeit als Gardist nicht missen möchte. Ebenso zeigt Fotomaterial die Arbeit und zeitgemässe Ausbildung des Bewachungskorps hinter den Kulissen.

Mehr Infos:

www.schweizergarde.ch