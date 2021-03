Solarenergie Mehr Strom von Dächern: So steht es um die Solarenergie im St.Galler Rheintal Solarstrom von Industriedächern sei wirtschaftlich, schreibt der Verein St.Galler Rheintal.

Grossflächige Photovoltaikanlagen auf Gewerbe- und Industriedächern sind ein gewohntes Bild geworden. Dennoch bestehe noch viel mehr Potenzial, so der Verein St.Galler Rheintal. Bild: Severin Bigler

(red/pd) Der Verein St.Galler Rheintal und die Energieagentur St.Gallen haben in den letzten Monaten das Potenzial von Industrie- und Gewerbedächern im Rheintal untersucht. Ziel war es, die Rentabilität von Solaranlagen auf grossen Dächern zu zeigen und entsprechende Projekte auszulösen. Für acht Industrie- und Gewerbedächer sowie eine grosse öffentliche Liegenschaft haben sie konkrete Vorschläge für die Realisierung einer PV-

Anlage ermittelt. Die Vorschläge haben Spezialisten gebäudespezifisch erarbeitet, zudem haben sie die Projektkosten detailliert aufgeführt.

«Die ermittelten Werte zeigen die Bandbreite der technischen und finanziellen Eckdaten und sollen die Gebäudeeigentümer bei der Entscheidungsfindung unterstützen», steht in einer Mitteilung des Vereins St.Galler Rheintal. Die vorgeschlagenen PV-Anlagen sind zwischen 270kWp (1500m2) und 1,4MWp (8000m2) gross. Total ergibt sich bei Investitionskosten von 5,3 Mio. Fr. eine installierte Leistung von 5,8MWp und ein durchschnittlicher Jahresertrag von rund 5,4GWh – was in der Grössenordnung dem Bedarf der Gemeinde Eichberg entspricht.

Vorausgesetzt, das Dach hat eine gute Statik und Planung, Ausführung und Inbetriebnahme sind hochwertig, sind die vorgeschlagenen Anlagen mit Amortisationszeiten von sieben bis zwölf Jahren wirtschaftlich. Eine grosse Herausforderung ist die Abschätzung der Betriebskosten. Basierend auf dem Vorschlag von mindestens 1,5Rp./kWh wird eine einfache Methodik vorgestellt, um die Amortisationszeit in Abhängigkeit der wesentlichen Faktoren zu bestimmen. Der Schlussbericht (einsehbar auf der Website www.regionrheintal.ch/solarstrom) zeigt die wesentlichen Faktoren, die auf die Wirtschaftlichkeit grosser Anlagen viel Einfluss haben.

Die wichtigsten Punkte, die Dachbesitzer beachten müssen, werden übersichtlich dargestellt. Der Bericht richtet sich an Besitzer von Industrie- und Gewerbedächern, um die Nutzung allfällig brachliegender Dachflächen zu überdenken. «Das Potenzial für den Photovoltaikausbau ist riesig, dessen Nutzung für die Erreichung der nationalen und kantonalen Ziele entscheidend», so der VSGR. Der Bericht stimme positiv, dass besonders dank hoher Rendite auf Industrie- und Gewerbedächern rasch grosse Schritte erreicht werden können.

Eine geplante Infoveranstaltung konnte wegen der Pandemie nicht durchgeführt werden. Die Projektpartner haben sich aber online austauschen können. Die Energieagentur St.Gallen plant nun analoge Untersuchungen in anderen Regionen des Kantons. Wie bei den PV-Aktionen für Einfamilienhausbesitzer im Jahr 2018 übernimmt das Rheintal wieder eine Pionierrolle.