Mountainbike Gold in Italien: Die Hinterforsterin Sirin Städler holt EM-Titel Die noch 14-jährige Hinterforsterin Sirin Städler gewinnt im Aostatal in Italien im Rennen der 15-Jährigen die Goldmedaille.

Die bald 15-jährige Hinterforsterin trägt jetzt das Trikot der Europameisterin. Bild: pd

Für Sirin Städler war die Reise nach Pila im Aostatal sportlich mit vielen Unbekannten verbunden: Sie wusste vor ihren ersten internationalen Titelkämpfen nicht, wie stark ihre Konkurrentinnen sind. Aber die Hinterforsterin, die im Oktober ihren 15. Geburtstag feiert, hatte bei ihrem U17-Premierensieg am Swiss Cup die Gewissheit erhalten, dass sie in einer guten Form ist.

Dass sie auch mit den besten Europäerinnen mithalten kann, sah Sirin Städler in den Rennen, die vor dem Cross Country stattfanden: Im Zeitfahren und im Team Relay hatte sich Sirin Städler die Startnummer eins für die eigentliche EM-Konkurrenz vom Samstag gesichert. Und auch mit dem zweiten Platz im Eliminator hatte sie ihre Ambitionen angemeldet.

Sirin Städler und Lara Liehner feiern Doppelsieg

Auch im Rennen mit Massenstart erwies sich das Talent des VC Altstätten als beste Europäerin mit Jahrgang 2006: Sirin Städler distanzierte die Konkurrentinnen – Zweite mit über einer Minute Rückstand wurde ihre beste Freundin Lara Liehner vom RV Wetzikon, die sich trotz eines Sturzes die EM-Silbermedaille vor Eva Herzog aus Österreich sicherte.

Sirin Städler jubelt an den Jugend-Europameisterschaften im Aostatal über ihren bisher grössten Sieg. Bild: pd

Für Sirin Städler ist es der zweite wichtige Sieg innert einer Woche, nachdem sie bereits in Savognin gewonnen hatte, wo sie auch das Leadertrikot im Swiss Bike Cup übernommen hat. Diese Gesamtführung in den ausstehenden Rennen zu verteidigen, ist das nächste Ziel der neuen Jugend-Europameisterin. Vom derzeitigen Schwung kann Städler allerdings nicht profitieren: Nach der ersten Saisonhälfte folgt vorerst die Sommerpause bis am 21. August.

Auch Sirins Städlers Vereinskollege Micha Alder konnte sich für die Jugendeuropameisterschaften qualifizieren. Auch er reihte sich gegen die europäischen Konkurrenten des Jahrgangs 2006 weit vorne ein, Micha Alder beendete das Cross- Country-Rennen auf dem siebten Rang. Damit war er mit einem Rückstand von 2:39 Minuten der zweitbeste Schweizer hinter dem neuen Europameister Nicolas Halter.