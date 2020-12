Singsang Der Männerchor Rüthi wird 125 Jahre alt Ihr Jubiläum möchten die Sänger im Juni 2021 mit dem 64. Rheintaler Gesangsfest feiern.

Die Sänger sind zuversichtlich, trotz der momentan noch zu erduldenden Corona-Einschränkungen ihr Fest im Frühsommer 2021 durchführen zu können. Bild: pd

(pd) 1896 wurde der Männerchor Rüthi gegründet. Grund genug, nächstes Jahr das 125-jährige Bestehen gebührend zu feiern. Dabei dürfte der Verein vermutlich sogar weit älter sein. Seine Chronik erzählt nämlich: «Im Bericht über den verheerenden Dorfbrand in Rüthi vom 21. September 1890 ist in der Liste der Geschädigten auch der Män­nerchor aufgeführt. Es kann daher angenommen werden, dass bereits vor diesem schicksalsschweren Jahr ein Männergesangsverein in unserem Dorf bestanden hat. Leider muss vermutet werden, dass damals sämtliche Vereinsschriftstücke ein Raub der Flammen wurden. Nur eine Fahne des Gesangsvereins aus dem Jahr 1856 konnte gerettet werden.»

«Mit Freunden feiern»: Un­ter diesen Leitspruch stellen die Rüthner Sänger ihr Fest und laden darum die Chöre der Region zum 64. Rheintaler Gesangsfest nach Rüthi ein. Zurzeit sind zwar noch alle grösseren Veranstaltungen infolge der Covid- 19-Pandemie abgesagt. Und selbstverständlich beobachtet auch das OK des Gesangsfests aufmerksam die Entwicklung und entscheidet von Fall zu Fall über allfällige Schutzmassnahmen, Programmänderungen oder – sollte dies nötig werden – über die Absage des Festes.

Unterhaltungsabend mit den Paldauern

Der Männerchor Rüthi blickt jedoch hoffnungsvoll in die Zukunft und plant vom 18. bis zum 20. Juni 2021 zu seinem 125-Jahr-Jubiläum ein dreitägiges Sängerfest. Das OK unter der Leitung von Markus Kobler hat bereits einiges aufgegleist. So steht am Freitagabend, 18. Juni, ein grosser Show- und Tanzabend mit der bekannten Schlagerband Die Paldauer auf dem Programm. Am Samstag, 19. Juni, tragen die Chöre ihre Lieder vor den Experten vor. Bereits 24 Chöre (neben den Chören aus dem Rheintal erfreulicherweise auch mehrere Gastchöre aus anderen Regionen) mit rund 600 Sängerinnen und Sängern haben ihre Teilnahme provisorisch angemeldet. Und am Sonntag, 20. Juni, lädt der Männerchor zur besinnlichen Jodlermesse und zum fröhlichen Volksfest ein.

Neue Details zum Programm werden in der Zeitung sowie auf der Homepage laufend bekanntgegeben.