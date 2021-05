Sensibilisierung Diepoldsau sagt Littering den Kampf an ‒ «Wir müssen das Problem an der Wurzel anpacken» Obwohl die Gemeinde bereits viel gegen Littering unternimmt, bietet sich häufig trotzdem ein trauriges Bild von herumliegenden leeren Flaschen, Dosen und Bechern um die Feuerstellen entlang des Alten Rheins. Jetzt setzt Diepoldsau auf Sensibilisierung.

Ernst Baumann vom Unterhaltsdienst auf Sammeltour. Bild: gk

(gk) Leere Flaschen, Dosen und Becher lagen wild verstreut um die Feuerstelle beim beliebten Badeplatz Matz. Es sind die Spuren einer Partynacht, die Ernst Baumann, Mitarbeiter des Unterhaltsdiensts, am letzten Montagmorgen angetroffen hat. «So sieht es hier häufig aus – und wir dürfen dann alles einsammeln und entsorgen», sagt Ernst Baumann vom Unterhaltsdienst, der schon am Sonntagmorgen entlang des Alten Rheins auf Abfalltour war.

Viel Einsatz, keine Besserung

Viermal pro Woche sind die Mitarbeitenden des Unterhaltsdiensts am Alten Rhein im Einsatz. Sie sammeln Abfall, leeren Eimer und räumen die Bade- und Grillstellen auf. Der Abfall liegt dort, obwohl Plakate auf die Unannehmlichkeiten hinweisen, die achtloses Wegwerfen von Abfall verursachen.

Vereine und Freiwilligengruppen engagieren sich regelmässig im Naherholungsgebiet und gehen auf Sammeltouren. Im September findet jeweils ein Clean-up-Day statt. Zusätzlich kontrollieren ein Sicherheitsdienst, die Gemeindepolizei und die Grenzwache regelmässig. Die Gemeinde unter­nimmt schon viel gegen Littering, trotzdem bietet sich häufig ein trauriges Bild. Guido Seiz, Leiter des Unterhaltsdiensts, ist überzeugt:

«Wir müssen das Problem an der Wurzel anpacken. Noch mehr Aufräumen bringt nichts.»

Mit Gruppenerlebnis sensibilisieren

Darum setzt die Gemeinde jetzt auf Sensibilisierung. «Wir möchten mit Oberstufenschulklassen Abfalltouren organisieren. Danach bräteln wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern in der sauberen Natur und es gibt einen Zustupf in die Klassenkasse», sagt Seiz. Die Gemeinde hofft, Littering so besser in den Griff zu bekommen.

Die Abfallmenge ist schon heute geringer als vor wenigen Jahren. Als die blauen Mülltonnen am Alten Rhein verschwanden, ging die Abfallmenge von 24 Tonnen auf heute zehn bis elf pro Jahr zurück. Heute bringen Glascontainer und die solarbetriebenen Big-Belly-Abfalleimer mit integrierter Presse mehr Ordnung.

Derweil fetzelt Ernst Baumann das Matz und leert die vollen Kübel. Die Abfallsäcke wirft er auf seinen Traktoranhänger. Er zeigt auf den vollen Anhänger und sagt:

«Das ist der Abfall nur eines Wochenendes.»

Bei gutem Wetter sammelt und entsorgt der Unterhaltsdienst der Gemeinde wöchentlich bis 500 Kilogramm Abfall alleine aus dem Naherholungsgebiet Alter Rhein.