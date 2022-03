Selbstunfall Mofa- und E-Bike-Fahrer stürzen im Rheintal und verletzen sich Am Samstagabend ist in Oberriet ein Mofafahrer und einige Stunden später in Rebstein ein E-Bike-Fahrer gestürzt. Laut Polizei wurden beide Männer beim Selbstunfall verletzt.

Bild: Kapo SG

In Oberriet ist am Samstag um kurz vor 20.45 Uhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Mofa auf der Eichbergstrasse unterwegs gewesen. Laut der St.Galler Kantonspolizei ist er bei einem Bremsmanöver zu Fall gekommen und hat sich eher leichte Verletzungen an der Hand und im Gesicht zugezogen. Er verzichtete auf eine ärztliche Behandlung.

Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,6 Promille. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte die Entnahme einer Blutprobe.

In Rebstein ist in der selben Nacht gegen 22.30 Uhr ein 42-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf dem Veloweg entlang der Rebsteinerstrasse unterwegs gewesen. Dabei stürzte der Mann. Wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, verletzte sich der 42-Jährige am Kopf und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,2 Promille. Auch bei ihm verfügte die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eine Blutprobe. (kapo/lex)