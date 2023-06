Sehenswertes Vielbestaunte Wahrzeichen bei Rundgang durch Walzenhausen Isabelle Kürsteiner führte eine kleine, aber überaus interessierte Wanderschar durchs Walzenhauser Ortszentrum.

Auf Interesse stiessen vor allem die historischen Ausführungen zu den benachbarten Wahrzeichen Kirche und «Rheinburg».

An jedem Posten wusste die in Walzenhausen aufgewachsene Chronistin viel zu berichten. Thematisiert wurde die ab 1896 mit dem Gewicht von Wasser betriebene Bergbahn, der mächtige Dorfkönig und Stickerei­fabrikant Titus Rohner, Just- Gründer Ulrich Jüstrich und Emil Kellenberger als seinerzeit weltbester Sportschütze.

Als sich Walzenhausen von St.Margrethen löste

Staunen liessen aber auch historische Zusammenhänge rund um die Gebäude Kirche und Rheinburg-Klinik. Die 1874 im Auftrag des Ortspfarrers erbaute «Rheinburg» zwang zur Verlegung des Friedhofs, was viel Unruhe in die Gemeinde brachte. Und mit der 1638 fertiggestellten evangelischen Kirche löste sich Walzenhausen von St.Margrethen.

Längst aber haben sich die Gemüter beruhigt, und heute bildet das eindrückliche Ensemble von «Rheinburg» und Kirche ein stolzes Wahrzeichen der Gemeinde.

Der nächste Dorfrundgang mit Isabelle Kürsteiner findet am Sonntag, 2.Juli, mit Beginn um 10.30 Uhr beim Bahnhof statt.