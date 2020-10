Schweizer Meistertitel für den 12-jährigen Sven Sprenger

Drei Junioren der Sportschützen Altstätten qualifizierten sich am Regiofinal in Goldach für den Schweizer Jugendfinal. Dieser fand kürzlich in Buochs (Nidwalden) statt. Ein Rheintaler erreichte dabei einen besonderen Erfolg: Der 12-jährige Sven Sprenger durfte sich als Schweizer Meister feiern lassen. Ihm glückte die Titelverteidigung.