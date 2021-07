Sanierung Wegen Rissen in Fassade: Schulhaus Feld in Thal wird saniert Auch dieses Jahr werden Erneuerungsarbeiten am Schulhaus Feld in Thal durchgeführt. Ausserdem kommt es zu einem Wechsel in der Schulverwaltung

Dieses Jahr gibt es neue Lamellenstoren. Bild: pd

(pd) Beim Altbau des Schulhauses Feld weisen die Sandsteineinfassungen bei den Fenstern und in weiteren Bereichen Abplatzungen und Risse auf. Um weitere Schäden zu vermeiden, wurden bereits in den Jahren 2019 und 2020 erste Sanierungsarbeiten ausgeführt.

Dieses Jahr sollen auch die Lamellenstoren ersetzt und die Dachuntersicht durch den Maler aufgefrischt werden. Nach durchgeführter Submission wurden im Juni folgende Arbeiten vergeben: Fassadensanierung an die Firma Bärlocher Steinbruch, Staad; Arbeitsgerüste an Bläsi Baugerüste, Thal; Malerarbeiten an Grab GmbH, Thal und die Sonnen- und Wetterschutzanlagen an StorenamSee GmbH in Goldach.

Gefährliche Situation wird entschärft

Die Kirchstrasse in Altenrhein verläuft im Bereich der Liegenschaft Nr. 753 praktisch direkt am Haus «Bartholdi» vorbei. Die Hausecke tangiert dabei direkt den Strassenrand. Diese Situation ist historisch so gewachsen, birgt aber einige Gefahren in sich. Da die Strasse hier eine Kurve macht, ist der Bereich unübersichtlich. Zwischen Fahrzeugen und dem langsamen Strassenverkehr kommt es an diesem Punkt immer wieder zu gefährlichen Situationen. Im Zusammenhang mit der Überbauung auf dem Nachbargrundstück (Geschwister Keel) konnte erreicht werden, dass ein Streifen von 45 Quadratmetern an die Gemeinde – zugunsten der Kirchstrasse – abgetreten wird. Der Strassenradius wird dadurch übersichtlicher und entschärft.

Die Trafostation Rietli und das Unterwerk Staad müssen saniert und teilweise ausgebaut werden. Zum einen sind die Anlagen in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden; zum anderen sind in diesem Gebiet neue Betriebe, weshalb zusätzliche Energiemengen nötig sind. Die erforderlichen Arbeiten zeichneten sich ab und wurden deshalb auf dieses Jahr hin budgetiert. Mit dem Ersatz der EW-Leitungen sollen im gleichen Zug auf die Leitungen der Wasserversorgung ersetzt werden. Die Tiefbauarbeiten wurden an die Firma Fuster Tiefbau AG, Thal, vergeben.

Personeller Wechsel auf der Schulverwaltung

Rebecca Egli, Mitarbeiterin auf der Schulverwaltung Thal, verlässt die Gemeinde per Ende August, da sie eine neue Herausforderung auf der Gemeindeverwaltung Steinach annimmt. Der Gemeinderat dankt ihr für die geleistete Arbeit und wünscht ihr alles Gute. Die Nachfolge ist bereits geregelt. Mit Amtsantritt per 1. August übernimmt Géraldine Judas die freie Stelle auf der Schulverwaltung. Sie absolvierte soeben die Verwaltungslehre im Rathaus und hatte dabei die Gelegenheit, Einblick in den Aufgabenbereich der Schule zu nehmen. Nach dem Ende ihrer Lehre übernimmt sie nun nahtlos die frei werdende Stelle. Der Rat gratuliert Géraldine Judas zur Wahl und wünscht ihr viel Erfolg und Freude bei der neuen Aufgabe.