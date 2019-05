Schülerhort Widnau feierte Geburtstag Vor fünfzehn Jahre wurde in einem Einfamilienhaus der Schülerhort eröffnet. Inzwischen ist er in den renovierten Räumen des «Stoffels» untergebracht. Der Geburtstag wurde mit einem Familienfest gefeiert. Gerhard Huber

Ein Fest nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Kinder. (Bild: Ulrike Huber) Schulhort-Leiterin Alessia Hasler (links) und Gemeinderätin Yvette Werner organisierten das Familienfest. (Bild: Ulrike Huber) 2 Bilder Schülerhort feierte Geburtstag

Am Anfang stand der Bedarf. Der Bedarf, den Kindern und Schülern von voll berufstätigen Eltern die Möglichkeit der ganztägigen Betreuung und eines warmen Mittagessens zu geben. So entstand im August 2004 in einem Einfamilienhaus an der Schützenstrasse in Widnau der Schülerhort mit zunächst zwölf bewilligten Betreuungsplätzen. Ein Erfolgsmodell. Denn fünfzehn Jahre später betreut das Schülerhortteam bereits 106 Kindergartenkinder und Schüler von der Primarschule bis zur Oberstufe.

Hausaufgaben, Basteln und Bewegung

«Davon besuchen täglich zwischen 30 und 60 Kinder den Mittagstisch», erzählen Alessia Hasler als Leiterin des Schülerhorts und Gemeinderätin Yvette Werner, die bei der Gemeinde Widnau für die Schülerbetreuung verantwortlich zeichnet. «Die Kinder haben die Möglichkeit, von frühmorgens vor der Schule bis abends um halb sieben in den freien Zeiten bei uns betreut zu werden. Sie können ihre Hausaufgaben machen, oder sich mit Basteln, Malen und Spielen beschäftigen. «Wir achten dabei sehr auf die individuelle Entwicklungsförderung und auf die Bewegung.» Wofür inzwischen ein Kernteam von sechs Betreuerinnen und fünf Helferinnen zur Verfügung steht. Die Trägerschaft liegt bei der Gemeinde Widnau, wo der Schülerhort als Nebenbetrieb fungiert.

«Wir fühlen uns im Stoffel an der Rütistrasse sehr wohl», sagt Alessia Hasler. Tatsächlich scheint dieses Gebäude ideal für die Unterbringung geeignet, befinden sich darin doch auch noch der Widnauer Jugendtreff und die Bibliothek. Dazu kommt die zentrale Lage mit mehreren Schulen im näheren Umkreis. «Uns ist der familiäre Charakter unserer Betreuung wichtig. Deshalb auch das heutige Familienfest zur Feier unseres fünfzehnjährigen Bestehens.»

Gleich 150 Familien haben ihren Besuch an diesem Tag angekündigt. Und tatsächlich herrscht den ganzen Tag ein stetes Kommen und Gehen. Für die Kinder wurde ein Kinderschminken organisiert, es konnten Blumentöpfe bemalt und bepflanzt werden und es gab ein «Schülerhorträtsel» zu lösen.

Dazu tobten die Kleinen über den Spielplatz und mit den Dreirädern zwischen den gut besetzten Festbänken durch, wo sich die Eltern und Grosis bei Bratwurst, Kuchen und Getränken stärkten und den Austausch mit dem Betreuungspersonal suchen konnten.