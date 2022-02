Schulen Schulsozialarbeit baut aus: Bedürfnis nach Beratung, Interventionen und Prävention ist deutlich gestiegen Anfang Jahr wurde das Pensum der Schulsozialarbeit an Oberrheintaler Primarschulen erhöht.

Von links: Leandra Pfändler, Stephan Bleisch und Mara Wehrli freuen sich auf die neuen Herausforderungen.

Ziel der Schulsozialarbeit (SSA) ist es, Kinder und Jugendliche sowie ihre Bezugspersonen im Prozess des Aufwachsens zu unterstützen. Seit 2013 bietet die Jugendarbeit Oberes Rheintal von Rüthi bis Rebstein SSA an. Das Bedürfnis nach Beratung, Interventionen und Prävention ist in den letzten Jahren im Schulumfeld deutlich gestiegen. Sowohl Kinder, Jugendliche und Eltern als auch Lehrpersonen sind mehrfach gefordert im Alltag. Die SSA, die Themen von A bis Z aufnimmt und bearbeitet, stiess deshalb an ihre Kapazitätsgrenzen. Im letzten Schuljahr wurden 320 laufende Falldossiers registriert. Hinzu kamen ein neues kantonales Grundlagenpapier, eine Schulevaluation sowie die Empfehlung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.

Neuer Bürostandort und neue SSA in Rüthi

Die obigen Punkte machten eine regionale Stellenaufstockung nötig. Der Führungsausschuss der Jugendarbeit sowie der Altstätter Stadtrat und die fünf Gemeinderäte der Partnergemeinden stimmten einer SSA-Erhöhung an Primarschulen um 111 Prozent im letzten Jahr zu.

Anfang Jahr startete Mara Wehrli Sieber mit einem Stellenpensum von 45 Prozent. Sie hat das Wirtschaftsgymnasium besucht sowie an der FHS Sozialarbeit studiert.

Beruflich war sie in Kindergärten, Wohn- und Schulheimen, Jugendtreffs und im Spitalsozialdienst tätig. Die ausgebildete Schulsozialarbeiterin betreut seit kurzem die Primarschulen in Rüthi, Lienz und Kobelwald. Ihr neues Büro befindet sich in Rüthi, Altes Schulhaus, Kamorstrasse 2.

Neue Aufteilung der SSA Primarschule

Ab Februar wirkt Leandra Pfändler mit einem Pensum von 65 Prozent in der Schulsozialarbeit mit. Als Fachfrau Betreuung und Sozialpädagogin HF mit Erfahrungen aus Sonderschulen und als Elterntrainerin schloss sie kürzlich den Zertifikatslehrgang SSA an der Fachhochschule ab. Sie wird für die Schule Lüchingen, das Schulhaus Schöntal in Altstätten (Bürostandort) und das Schulhaus Feld in Marbach zuständig sein. Einhergehend mit der Stellenaufstockung konnte auch die Führung optimiert werden. Seit Anfang Jahr leitet Stephan Bleisch alle SSA auf Primarstufe im «Team Kids», agiert als Stellvertreter der Stellenleitung und übernimmt neu die SSA in Eichberg. Stellenleiter Ruedi Gasser ist für die gesamte Jugendarbeit sowie das «Team Teens» mit Jugendtreff, SSA Oberstufe und Jugendberatung verantwortlich. (sk)