Schönheiten mit spitzen Krallen Die Rassekatzen-Vereinigung Ostschweiz veranstaltete am Wochenende in der Altstätter Schöntalhalle eine internationale Katzenausstellung mit Samtpfoten aus vielen Ländern. Gerhard Huber

Da wurde gemaunzt und gemiaut, geschnurrt und ab und zu sogar gefaucht. Träge fläzten sich die insgesamt 202 Rassekatzen, die am Samstag und Sonntag in der Schöntalhalle in Altstätten gezeigt wurden, in ihren Körbchen und Kästchen. Manche hingen lässig in Hängematten und betrachteten aus halb geschlossenen Augen das Geschehen sowie die vielen Besucher, die gekommen waren, um den Katzen auf die Pfoten zu schauen.

Vielfältige Welt der Rassekatzen

Erstaunlich, wie vielfältig die Welt der Rassekatzen ist. Riesige, langhaarige und an Wildkatzen erinnernde Main Coons oder norwegische Waldkatzen präsentierten sich genauso selbstbewusst wie etwa die blauäugigen Birmakatzen oder die ganz klein gewachsenen Devon Rex. Wie Geparden gemustert waren die Selkirk Rex. Und die Perser schauten etwas mürrisch aus ihrem Pelz. Eine strenge Jury begutachtete jede der Samtpfoten, inwieweit die Rassemerkmale erfüllt waren. Denn die Internationale Katzenausstellung der Rassekatzen-Vereinigung Ostschweiz ist zugleich auch ein Qualifikationswettbewerb für die Zulassung zur im Oktober stattfindenden Weltausstellung.

Stolze und eigensinnige Haustiger

Da bürsteten und striegelten die stolzen Besitzer ihre ebenso stolzen und eigensinnigen Haus- und Wohnungstiger natürlich besonders intensiv. Bis aus Norwegen, Italien und Portugal sowie aus Frankreich, Deutschland, Österreich und natürlich der Schweiz waren die Züchter und Tierliebhaber mit ihren spitzkralligen, geheimnisvollen Lieblingen gekommen, um Trophäen und Auszeichnungen zu ergattern. «Wir haben mit unserer jährlich alternierend an verschiedenen Orten der Ostschweiz stattfindenden Ausstellung international einen sehr guten Ruf aufbauen können», erzählt der Lüchinger Michael Friedauer, seit sechs Jahren Präsident der Rassekatzen-Vereinigung Ostschweiz und selbst Züchter von Britisch-Kurzhaarkatzen. «Mit der Ausstellung hier in Altstätten sind wir sehr zufrieden, der Besucherzuspruch ist gut. Einziger Nachteil des Standortes: Hier im Rheintal ist der Weg für die meisten Schweizer Züchter etwas weit.» Aber dafür werden die Angereisten im Rheintal ja mit den besten Bratwürsten der ganzen Eidgenossenschaft verwöhnt.

Die angereisten Aussteller zeigten sich jedenfalls vom Veranstaltungsort und der Organi­sation angetan. Kein Wunder, denn die Ostschweizer Katzenfreunde veranstalteten bereits die 66. Internationale Rassenkatzenausstellung. Da weiss jeder Helfer und Mitwirkende, was zu tun ist, und ein Rädchen greift perfekt ins andere.