Schmitter verpasst Top Ten – bleibt aber trotzdem in Führung in der Gesamtwertung

Der 27-jährige Alt­stätter Dominic Schmitter kam in Schleiz (Thüringen) nicht richtig auf Touren. Der Sieger des vergangenen IDM-Events in Most (Tschechien) musste sich mit den Plätzen zwölf und elf begnügen.