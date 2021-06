ALTSTÄTTEN Für Schmitter bedeutet der zweite Platz ein fast perfektes IDM-Rennwochenende Der Altstätter Motorradcrack fährt in Most zweimal aufs Podest und übernimmt gleich auch die Führung in der Gesamtwertung.

Der bald 27-jährige Dominic Schmitter ist der erste Schweizer, der ein Rennen in der höchsten Rennklasse der deutschen Meisterschaft gewinnt. Bild: pd

(ys) Der Sieg von Dominic Schmitter in Tschechien hat eine histo­rische Dimension: Er ist der erste Schweizer, der in der höchsten Rennklasse der internationalen deutschen Meisterschaft ein Rennen gewinnt. Auch für Schmitter, der am Mittwoch den 27. Geburtstag feiert, ist es natürlich der erste Sieg. Im zweiten Rennen kam er hinter dem Franzosen Valentin Debise ins Ziel.

Weil Schmitter schon am ersten Renntag in Oschersleben auf dem Podest stand, übernahm er die Führung in der Gesamtwertung. Allerdings sind erst vier von 14 Rennen ausgetragen.

Erster disqualifiziert – Töff war zu leicht

Platz vier war das passable Quali-Resultat von Schmitter, nachdem sein Team Hess Racing einige Probleme mit der Elektronik hatte. Aber die Mechaniker arbeiteten mit Hochdruck an der Yamaha, wie der Rheintaler sagte, und bekamen das Problem rechtzeitig aufs Rennen in den Griff.

Der erste Lauf in Most begann chaotisch. Schmitter hielt sich im Getümmel trotz eines Schubsers auf seiner Yamaha, aber er fiel auf den siebten Platz zurück. Doch der Altstätter machte schnell ein paar Plätze gut und begab sich auf die Verfolgung. Mit schnellen Rundenzeiten schloss er zur Verfolgergruppe hinter dem Führenden Luca Grünwald auf.

In den letzten zwei Runden konnte er Debise und den Belgier Bastien Mackels hinter sich lassen. Die Lücke zu Grünwald blieb jedoch – aber das hinderte Schmitter nicht am ersten IDM-Sieg: Nach dem Rennen stellte sich heraus, dass die BMW des Deutschen 169 statt der vor­geschriebenen 170 Kilo wog. Grünwald wurde disqualifiziert, Schmitter erbte den Sieg.

Nach dem Sieg noch ein Podestplatz

Das zweite Rennen verlief gesitteter. Schmitter hielt dabei stets den Kontakt zur Spitze. Der Franzose Debise führte das Quartett an, das in den letzten zwei Runden den Sieg unter sich ausmachte. Der Kawasaki-Pilot blieb vorn, Schmitters geplanter Angriffsversuch im Finale wurde vereitelt, weil er sich seinerseits gegen Grünwald zur Wehr setzen musste.

So blieb der Franzose vorne – aber für Schmitter bedeutet der zweite Platz ein fast perfektes IDM-Rennwochenende.