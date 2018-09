Saxofon-Queen Am Ostschweizer Solisten- und Ensemble-Wettbewerb gewann Ayleen Weber von der MG Diepoldsau-Schmitter den Solo-Titel.

Ayleen Weber spielte «Rock Me». (Bild: Bettina Brauchli)

(pd/red) Der Ostschweizer Solisten- und Ensemble-Wettbewerb (OSEW) ist laut Angaben der Organisatoren der grösste und bedeutendste Nachwuchswettbewerb der Schweiz für Bläser und Perkussionisten. Das Programm der 18. Austragung in Sirnach war vielfältig: Am Samstag und Sonntag zeigten die jungen Solistinnen und Solisten sowie die Ensembles in verschiedenen Wettbewerben ihr Können.

Nach verschiedenen Wettbewerben am Samstag, begannen am Sonntagmorgen die Solistenvorträge der Holz- und Blechinstrumente sowie der Perkussionisten. Nur die sechs Besten qualifizierten sich für den Final. Dieser startete um 16.30 Uhr und erlebte zwei Stunden später mit der Bekanntgabe des Ostschweizer-Solo-Champions 2018 den umjubelten Höhepunkt. Die Wahl der Jury war eindeutig: Ayleen Weber von der Musikgesellschaft Diepoldsau-Schmitter vermochte mit ihrer Darbietung am Alt-Saxofon am meisten zu begeistern; sie errang den Titel «OSEW-Champion 2018». Platz zwei holte sich Philipp Buri (BB Eglisau) am Euphonium und als Dritter stieg Sven Dahinden (MS Schüpfheim) mit seinem Snare Drum auf das Podest.