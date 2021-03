Bauarbeiten auf der Hauptstrasse in St.Margrethen gehen weiter – Abschluss bis Sommerferien erwartet

Kommenden Montag, 8. März, startet das Tiefbauamt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde mit den Bauarbeiten auf der Hauptstrasse in St.Margrethen. Die Arbeiten an der Strasse dauern voraussichtlich bis zu den Sommerferien dieses Jahres.