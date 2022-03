Sanierung Bald wird die Kirche in Balgach eingerüstet Die katholische Kirche in Balgach soll von aussen saniert werden. Der Baukredit beläuft sich auf 635'000 Franken.

Eine Aussensanierung erfuhr die Dreikönigskirche im Jahr 1966. Der Turm wurde 1991 überholt. Bild: PD

Die Kirche der Katholiken und Katholikinnen liegt auf der Sonnenseite des Tals. Neben der Aussicht kann man auch die Schönheit des Gotteshauses betrachten. Einen augenfälligen Beitrag, sie zu erhalten, leistete die Korporation vor drei Jahren. Sie liess die Kirche innen umfassend reinigen. Bereits in einigen Wochen könnte die Pfarrkirche Heilige Drei Könige bis hinauf zur Turmuhr eingerüstet sein.

Im April will der Verwaltungsrat mit einer Renovation starten. Das Ziel ist, dass das Gebetshaus zu Allerheiligen auch von aussen in neuem Glanz erstrahlt. Zuvor muss die Gemeindeversammlung grünes Licht zur Sanierung geben. Am Sonntag, 3. April, stimmt sie an der Urne über den entsprechenden Baukredit in Höhe von 635'000 Franken ab. Mit der Jahresrechnung legt die Kirchenverwaltung der Bürgerschaft das Gutachten vor.

Feuchtigkeit steigt von unten her auf

Die Geschichte der Pfarrkirche geht auf die Jahre 1825/26 zurück. Josef Simon Moosbrugger hat sie erbaut. In der Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurde das Gebäude innen renoviert und gestaltet. Im Jahr 1966 liess man es von aussen sanieren. Der Turm folgte 1991.

Inzwischen fordert der Zustand der Fassade die Kirchgemeinde erneut zu einer Sanierung auf. Der Putz des Kirchensockels weist grosse Schäden auf. Es steigt Feuchtigkeit auf, das Material löst sich und ist gerissen. Ausserdem blättert der Oberflächenanstrich ab und im Holzwerk gibt es morsche Stellen. Ebenso ist der grossflächige Fassadenputz stark beschädigt. Auch am Turm sollte gehandelt werden. Dort wurden Materialien eingebaut, die heute nicht mehr verwendet werden.

Folgende Arbeiten sind vorgesehen: Der Putz, der um bis zu 50 Zentimeter oberhalb des Kirchensockels liegt, wird komplett entfernt und neu aufgetragen. Sämtliche Risse werden geflickt und Hohlstellen mit einem Injektionsmörtel gefestigt. Schadhaftes Holz und defekte Ziegel werden punktuell ersetzt. Sämtliche Fassaden werden gereinigt, ausgebessert, grundiert und gestrichen. An den Fenstern wird der Kitt überprüft und ergänzt. An der Kunstverglasung zu arbeiten, ist nicht vorgesehen. Weiter wird man die Natur- und Kunststeinwände überholen, mit Poliermörtel reparieren und dort, wo es nötig ist, Vierungen einsetzen.

Zusage vom Konfessionsteil und von der Denkmalpflege

Das Gotteshaus steht unter Schutz. Der Verwaltungsrat hat die vorgeschlagenen Baumassnahmen mit der Kantonalen Denkmalpflege erarbeitet. In die Renovation will die Katholische Kirchgemeinde Balgach 755000 Franken investieren. Der Katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen und die Kantonale Denkmalpflege beteiligen sich mit 120000 Franken am Vorhaben. Die verbleibenden 635000 Franken ergeben den Baukredit. Der Rat will sie aus der Reserve finanzieren und direkt abschreiben.

Nicht als Teil des Baukredits, sondern ins Budget aufgenommen hat der Verwaltungsrat 55'000 Franken für die Installation einer neuen Akustikanlage in der Kirche. Sie soll die mehr als 40 Jahre alte Technik ersetzen. Sie entspreche den Anforderungen bei weitem nicht mehr, schreibt Moritz Schmid, Leiter Liegenschaften, im Verwaltungsbericht.