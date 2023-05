Rüthi Rheinmänner und -frauen sind im Wasser und an Land flink An der 41. Rhystafette in Rüthi wurden Michael Hautle aus Diepoldsau und Daria Grob aus Lüchingen zu «Rhy Man» und «Rhy Woman» gekürt. Sie mussten wie alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der polysportiven Stafette aber nicht nur im Wasser schnell sein.

Das Zielhindernis wie eine geübte Radquerfahrerin gemeistert. Bild: ysys

Speakerin Jasmin Geisser sagt im Ziel auf dem Sportolatz Rheinblick in Rüthi:

«Bereits kommt der erste Velofahrer.»

Es war indes eine Velofahrerin, die als Erste des Tages ins Ziel kam: Sanna Gächter gewann mit ihren drei Kolleginnen des KTV Oberriet in der Kategorie Kids U13. In der U10 gab’s einen Heimsieg für den TV Rüthi.

Vier Disziplinen hatten die Kids im Programm, ebenso wie die Youngsters (U16 und U19). Die Älteren wurden erstmals auch aufs Wasser gelassen. Bei nur drei startenden Teams (alle in der U16) kann nicht gesagt werden, die Änderung sei begeistert aufgenommen worden. Jasmin Geisser sagt aber, dass Änderungen oft Zeit brauchen, und dass Bootfahren auch bei den Jugendlichen Potenzial habe:

«Es ist eine aussergewöhnliche Disziplin, aber eine, die allen Spass bereitet.»

Bei der U16-Premiere mit Bootfahren gab’s einen Doppelsieg des KTV Oberriet.

Die Erwachsenen wurden an der Rhystafette in sechs Disziplinen gefordert: Auf zwei Laufstrecken, auf einem Bike- und einem Strassenradkurs, im Bootfahren und im 300-m-Schiessen, die Höhenmeter zum Schützenstand Falsen musste der Biker bewältigen. Der Schnellste war Robin Spiess (Tri Top Team Rheintal). Der nur zehn Sekunden langsamere Andreas Zünd holte aber mit den Kollegen vom KTV Oberriet den Tagessieg. Bei den Frauen gab’s für den KTVO gar einen Tagessieg, das Tri Top Team konnte sich über den ersten Platz in der Ü35-Teamwertung freuen.

KTV Oberriet siegreich, KTV Kriessern teamreich

Neben den genannten Mannschaften fiel der KTV Kriessern mit insgesamt sechs Teams auf, drei stellte allein die Männerriege. Dabei zählte der olympische Gedanke: Mitmachen ist wichtiger als Siegen. Insgesamt nahmen bei den Erwachsenen 30 Teams teil, in den zwei Jugendkategorien waren es 13 Equipen. Das ergibt rund 230 Stafettenteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Als das Wetter etwas schlechter wurde – es war den ganzen Tag ziemlich kalt – und der Wind (entgegenkommend auf der Radstrecke ein Erschwernis) auffrischte, wagten sich die 16 Athleten und zwei Athletinnen auf die Strecke, die alle sechs Disziplinen allein bestritten. Die und der Schnellste wurden zu «Rhy Woman» und «Rhy Man» gekürt. Die Titel gehen wie vor einem Jahr an Daria Grob und Michael Hautle. Grob liess die zwölffache (!) Siegerin Iris Bechtiger hinter sich, Hautle hatte vor seinem Elitesieg im Vorjahr viermal in der Ü35 gewonnen. Dort setzte sich diesmal der Lüchinger Daniel Steiner (Tri Top Team) durch.