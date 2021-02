rüthi Männerchor Rüthi sagt Jubiläums- und Gesangsfest schweren Herzens ab Der Männerchor Rüthi hätte im Juni sein 125-Jähriges mit einem Grossanlass gefeiert. Nun wird dieser abgesagt.

Der Männerchor Rüthi feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Wie jetzt feststeht, muss er dies jedoch ohne Grossanlass tun. Bild: pd

(ca) Die Vorbereitungen begannen schon im November 2019. Der Männerchor Rüthi wollte sein 125-Jahr-Jubiläum mit einem Grossanlass unter dem Motto «Mit Freunden feiern» begehen. Vom 18. bis am 20. Juni dieses Jahres hätte das Jubiläums- und 64. Gesangsfest in Rüthi stattfinden sollen. Nun hat das OK des Männerchors schweren Herzens beschlossen, die Festivitäten abzusagen.

Nach Monaten der Ungewissheit fehlen immer noch die Perspektiven – es könne einfach nicht geplant werden, teilt das OK in einem Schreiben und im Newsletter mit. Ausserdem hätte man ein Gesangsfest in gewohntem Rahmen durchführen wollen und keines mit einem ausgefeilten Schutzkonzept.

Dabei hatte die Organisation mit viel Freude und Optimismus begonnen. Nach 35 Jahren wäre die erfolgreiche Schlagerband «Die Paldauer» wieder einmal beim Männerchor Rüthi aufgetreten. 26 Chöre mit über 600 Sängerinnen und Sängern haben sich bereits provisorisch für das 64. Gesangsfest angemeldet.

Wie das OK weiter mitteilt, wird eine Durchführung vom Rheintaler Gesangsfest in Rüthi frühestens in zwei Jahren geprüft. Abgesagt wird übrigens auch der Unterhaltungsabend des Männerchors Rüthi, der am Samstag, 1. Mai, stattgefunden hätte.

Der Männerchor ist aber zuversichtlich, dass sich die Corona-Situation bis Ende Jahr etwas entspannen wird und dass deshalb die traditionellen Adventskonzerte in Rüthi und Sennwald im Dezember durchgeführt werden können.