Sauerei «Beim Anblick, der sich uns nach lauen Sommernächten bietet, könnte man weinen»: Der Goldacher Lido ertrinkt im Müll – Werkhofmitarbeitenden platzt der Kragen

Wer am Sonntagmorgen beim Lido am Goldacher Seeufer vorbeispaziert, wähnt sich nach heissen Sommertagen auf einer Müllhalde. Badegäste lassen dort alles liegen und stehen, was sie für ihr Vergnügen mitgebracht haben. Bessert sich die Situation nicht, will der Gemeinderat zu unpopulären Massnahmen greifen.